Trei procurori, eliberați din funcție de către Colegiul de disciplină: „Au admis acțiuni incompatibile cu statutul și etica profesională”. Dosarele în care sunt vizați

Trei procurori, de la Bălți, Edineț și Hîcești, au fost eliberați din funcție. Colegiul de disciplină și etică a finalizat procesurile disciplinare inițiate în privința acestora, în urma cărora au fost constatate „încălcări grave ale obligațiilor profesionale și ale standardelor de integritate”, potrivit unui comunicat de presă.

În cadrul ședinței din 28 noiembrie, Colegiul de disciplină și etică a decis aplicarea celei mai aspre sancțiuni disciplinare – eliberarea din funcția de procuror, pentru încălcarea obligației prevăzute de legea privind evaluarea integrității instituționale, care stabilește în mod expres interdicția de a admite manifestări de corupție.

În urma verificărilor efectuate și a materialelor prezentate de Inspecția procurorilor, s-a reținut că cei trei procurori (Veaceslav Vacari – procuror în Procuratura Bălți; Eugeniu Trocin – procuror în Procuratura Edineț; Lilia Ureche – procuror în Procuratura Hîncești) au admis acțiuni incompatibile cu statutul și etica profesională, manifestate prin fapte de corupție.

„Astfel de conduite au avut drept consecință afectarea demnității funcției, prin punerea la îndoială a integrității procurorului, precum și afectarea imaginii Procuraturii și a sistemului judiciar în ansamblu. Colegiul subliniază că, la examinarea cauzelor disciplinare, s-a urmărit respectarea prezumției de nevinovăție a procurorilor în eventualele proceduri penale aflate în derulare. Totodată, aplicarea sancțiunii disciplinare a avut ca scop asigurarea eficienței mecanismelor disciplinare și generarea unui efect disuasiv, prin descurajarea comportamentelor similare în rândul altor procurori”, notează Colegiul de disciplină și etică.

În conformitate cu prevederile legale, imediat după pronunțarea hotărârii de eliberare din funcție, procurorii sancționați sunt înlăturați de drept de la exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Hotărârile adoptate de Colegiul de disciplină și etică sunt cu drept de atac la Consiliul Superior al Procurorilor în termen de 15 zile de la data pronunțării. Hotărârea cu privire la aplicarea sancțiunii de retrogradare din funcție și hotărârea cu privire la aplicarea sancțiunii de eliberare din funcția de procuror se transmit Consiliului Superior al Procurorilor pentru a înainta propunerea procurorului general. Propunerea se prezintă după expirarea termenului de contestare a hotărârii.

ZdG a scris anterior că Eugeniu Trocin, procuror la Procuratura raionului Edineț, este, potrivit surselor ZdG, acuzatorul reținut de către ofițerii Centrului Național Anticorupție la 17 iulie, împreună cu un avocat și doi intermediari, fiind bănuit de corupție.

Trocin și-a început cariera în 2010, când, prin ordinul procurorului general al R. Moldova din 29 decembrie 2010, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Dondușeni.

Patru ani mai târziu, pe 20 octombrie 2014, acesta a fost numit în funcția de procuror-șef în cadrul Procuraturii raionului Dondușeni.

În 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a realizat transferul lui Eugeniu Trocin din funcția provizoriu vacantă de procuror în Procuratura raionului Edineț în funcție permanentă de procuror în Procuratura raionului Edineț.

Pe 17 iulie, oamenii legii au anunțat că un lanț al unui act de corupție, în care sunt implicați un avocat, doi intermediari și un procuror din cadrul Procuraturii raionului Edineț, a fost documentat de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău. Toate cele trei persoane au fost reținute atunci pentru 72 de ore și au fost plasate în izolatorul de urmărire penală al CNA.

Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție, avocatul, în complicitate cu două persoane care au acționat în calitate de intermediari, ar fi pretins și primit, în mai multe tranșe, suma totală de aproximativ 500 de mii de lei.

Ulterior, Nordinfo a scris că încă o persoană a fost percheziționată în cazul mitei de 500 de mii de lei, după ce au fost reținuți un avocat, doi intermediari și un procuror din cadrul Procuraturii raionului Edineț. Miercuri, 23 iulie, perchezițiile au avut loc acasă la Veaceslav Vacari din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, dar și la biroul de serviciu.

Lilia Ureche, de la în Procuratura Hîncești, ar fi anchetată în dosarul de corupție în care au fost vizați Tamara Mereuță, Emil Bulat și Natalia Berbec de la Judecătoria Hîncești și Angela Braga, de la Curtea de Apel Centru din Chișinău.