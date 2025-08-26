Trei angajați ai unor companii de construcții ar fi pretins că pot influența decizia de dare în exploatare a unui bloc din capitală, în schimbul unor sume de bani. Aceștia au fost condamnați pentru trafic de influență

Trei persoane au fost găsite vinovate pentru trafic de influență. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus vineri, 22 august, în privința celor trei, câte o pedeapsă cu amendă în mărime de 125 000 de lei și confiscarea în folosul statului, în mod solidar din contul acestora, a echivalentului sumei de 3 150 de euro, a anunțat Procuratura Anticorupție (PA), într-un comunicat de presă.

Conform sentinței consultate de către ZdG, cele trei persoane sunt: Tatiana Cataraga, care deținea funcția de director-adjunct al SRL „Norelit Investgrup”; Marina Melnicov, angajată în câmpul muncii în calitate de medic, dar care era administratoarea companiei Norelit Investgrup; și Serghei Molceanov – angajat în calitate de manager al SRL „Trimiducon”, întreprindere care se ocupa cu efectuarea lucrărilor de construcție al blocului de pe strada A. Saharov nr. 1, municipiul Chișinău.

„Conform probatoriului administrat de către PA, în perioada iunie-decembrie 2019, cei trei inculpați, care activau în funcții de conducere și management la două companii implicate în construirea unui bloc locativ în municipiul Chișinău, ar fi afirmat față de investitorii acelui bloc că au influență asupra membrilor comisiei de recepție finală a construcției (comisie care include și persoane publice) și că pot determina acei membri să semneze procesul-verbal necesar pentru darea în exploatare a blocului, chiar dacă acest lucru presupunea ca membrii comisiei să nu-și îndeplinească corect atribuțiile de serviciu”, se arată în comunicat.

Astfel, în urma acestei promisiuni, cei trei ar fi cerut și primit bani de la investitori – câte 150 de euro de la fiecare, ajungând în total la 3150 de euro (echivalentul a aproximativ 61 929 de lei, la cursul valutar de atunci).

Deși au negat comiterea faptelor pe tot parcursul examinării cauzei, instanța a apreciat probatoriul administrat ca fiind unul întemeiat și le-a stabilit vinovăția în comiterea infracțiunii incriminate.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.