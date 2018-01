Tatăl lui Andrei Braguța: „Eu nu-s de acord că doar l-au demis, lasă-l să răspundă mai tare”

Tatăl lui Andrei Braguța, Ion Braguța consideră că demiterea din funcție a judecătorului care l-a trimis, în luna august 2017 în arest pe fiul său, decedat ulterior în penitenciar, este o pedeapsă prea blândă.

„Eu nu-s mulțumit, pentru că domnul Obadă a trebuit să fie competent. El a văzut și eu le-am spus deodată, la comisariatul de poliție de la Ciocana că băiatul nostru e bolnav și am adus toate documentele. Nimeni nu m-a ascultat și nimeni a vrut să lucreze cu feciorul nostru. Domnul Obadă a ignorat toate acestea și i-a dat băiatului meu 30 de zile și l-a băgat în pământ. Eu nu-s de acord că doar l-au demis, lasă-l să răspundă mai tare”, a declarat pentru Ziarul de Gardă, Ion Braguța.

Judecătorul Iurie Obadă a motivat decizia sa în fața membrilor CSM prin faptul că la acel moment, părinții lui Andrei Braguța nu erau la locul de față ca să-l ia acasă sub supraveghere, iar în starea în care se afla, Braguța era periculos pentru propria persoană și pentru cei din jur. Ion Braguța declară însă că nu i-a fost permis să asiste la ședința de judecată.

„Eu îi rugam pe toți să-mi dea voie să-mi văd feciorul, să aud și eu. Nimeni nu mi-a permis, îmi spuneau că nu am voie. Eu la Ciocana am fost și pe data de 15 și pe 16, și pe 17, și pe 18, și am adus toate documentele de la spital. Pe data de 21, 22 tot acolo am fost. Asta-i tot minciună”, declară Ion Braguța.