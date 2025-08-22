Sub pretextul intermedierii livrării a 40 000 de tone de grîu, administratorul unei firme din Chișinău ar fi încasat fraudulos 843 950 dolari SUA de la o firmă din Turcia. Acuzat că a cheltuit banii, a fost trimis în judecată

„În perioada septembrie – octombrie 2020, administratorul unei companii din Chișinău ar fi indus în eroare o societate comercială din Turcia, în cadrul unei tranzacții internaționale de vânzare-cumpărare a grâului alimentar. Sub pretextul intermedierii livrării unei cantități de 40 000 de tone de grîu, acesta ar fi încasat fraudulos, printr-o companie moldovenească pe care o gestiona, un avans de 843 950 dolari SUA.



Ulterior, suma transferată în contul companiei respective ar fi fost redirecționată și utilizată în mod ilegal, printr-un șir de transferuri bancare, conversii valutare, retrageri de numerar și plăți către alte firme administrate de aceeași persoană, în scopul ascunderii provenienței ilicite a fondurilor.

În urma acestor acțiuni, companiei din Turcia i-ar fi fost cauzat un prejudiciu total de peste 14 milioane de lei (echivalentul a 843 950 dolari SUA, calculat conform cursului valutar din perioada respectivă)”, anunță Procuratura Anticorupție într-un comunicat de presă.

„Învinuitul nu și-a recunoscut vinovăția, cauza fiind transmisă pentru examinare în fond Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Dacă va fi găsit vinovat de comiterea infracțiunii de escrocherie, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

Pentru infracțiunea de spălare de bani, legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 10 ani.

Companiile implicate riscă o amendă între 650 000 și 800 000 de lei sau lichidarea persoanei juridice.

În scopul unei eventuale confiscări speciale, a fost aplicat sechestru asupra mijloacelor bănești în valoare de peste 11 milioane de lei, aflate pe contul uneia dintre companii. Banii au fost transmiși în administrarea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale”, precizează PA, fără a anunța numele companiei sau a administratorului.