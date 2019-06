Șefa interimară a Procuraturii Anticorupție oferă detalii despre sechestrul pe averea lui Șor

Procurorii anticorupție aplică sechestru pe mai multe bunuri imobile, mașini și cote sociale ale persoanelor juridice recunoscute drept părți civilmente reponsabile în dosarul fraudei bancare. Sechestrul vizează și proprietățile deputatului Ilan Șor. Informațiile au fost oferite pentru ZdG de către șefa interimară a Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor.

ULTIMA ORĂ: Procurorii cer mandat de arestare pe numele lui Șor și anunțarea acestuia în căutare

Potrivit acesteia, nu este vorba despre primul dosar pe numele lui Ilan Șor, deschis în 2015, ci de procedura de ansambu în cadrul cărei este investigată frauda bancară.

Aceasta a declarat că nu deține detalii în prezent despre valoarea bunurilor sechestrate și nu a putut spune când exact a fost solicitat și aplicat sechestrul.

„A fost autorizat aplicarea sechestrelor și au fost emise procesele-verbale de aplicare. Procedura de aplicare este deja efectuată”, afirmă Bețișor.

Ilan Șor a fost condamnat la șapte ani și jumătate de închisoare de Judecătoria Chișinău. De mai bine de un an, dosarul este examinat la Curtea de Apel Cahul fără a avea freo finalitate.