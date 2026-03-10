Schimb de replici la CSM în timpul audierii judecătorului Mihail Bușuleac: „Când faci rău cuiva, îți sapi groapa singur”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) examinează marți, 10 martie, raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Mihail Bușuleac, care nu a promovat testul integrității financiare și etice. În timpul ședinței, între magistrat și membra CSM Livia Mitrofan a avut loc un schimb de replici, Bușuleac acuzând-o că încearcă să-l denigreze: „Comportați-vă, vă rog, ca o membră CSM, nu ca o studentă”.

Judecătorul Mihail Bușuleac, fost vicepreședinte și președinte interimar al Judecătoriei Cahul, este audiat astăzi la CSM în legătură cu raportul Comisiei de evaluare externă, care a constatat că acesta nu a promovat testul integrității financiare și etice.

În timpul examinării, Livia Mitrofan l-a întrebat pe judecător câte bunuri deține familia sa, iar acesta a răspuns că are „atâtea câte sunt indicate în declarațiile de avere”. Bușuleac a intervenit în repetate rânduri peste membra CSM, care încerca să formuleze întrebări de clarificare despre un bun imobil donat și altul procurat la preț cadastral.

Ulterior, magistratul a acuzat-o că îl denigrează, menționând că se cunosc de peste 20 de ani și a adăugat: „Când faci rău cuiva, îți sapi groapa singur”. În continuare, acesta a acuzat-o că ar avea supărări din universitate: „Nu mai transpuneți așa o imagine negativă. Înțeleg supărările dvs. Sunteți fericită în căsătorie. Comportați-vă, vă rog, ca o membră CSM, nu ca o studentă”.

În replică, membra CSM, Aliona Miron, i-a zis judecătorului că „un asemenea comportament nu-i face față”.

În continuare, Bușuleac a cerut recuzarea Liviei Mitrofan.

„Cu toți colegii am relații frumoase. Un fost coleg procuror a fost la Cahul și a intrat. Am servit o cafea. (…) Știu că sunt supărări din universitate; trebuie să le lăsam; eu sunt judecător, iar dvs. mebra CSM. Dar eu nu am încredere în dvs. și cer recuzarea”, a spus Bușuleac.

Cu 9 voturi „contra”, mebrii CSM au respins solicitarea lui Bușuleac.

Pe parcursul audierilor, magistratul a ridicat de mai multe ori tonul, iar la o altă întrebare privind bunurile pe care le deține a declarat: „Luați-mă din 1985, de când m-am născut, de unde am luat bani de chiloți, de colțuni, de la grădiniță. Ajungem la așa absurd”.

Audierea lui Bușuleac a început la ora 10:00 și este în desfășurare. ZdG va publica o sinteză a ședinței la finalul audierilor.

Decizia de nepromovare în privința lui Bușuleac a fost adoptată de Completul C al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, care a constatat că judecătorul „nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de Legea nr. 252/2023” și a transmis raportul la CSM în ianuarie 2026.

Audierea lui Mihail Bușuleac din decembrie 2025 a durat peste trei ore, timp în care membrii Completului C au examinat economiile în numerar declarate înainte și în timpul evaluării, precum și diferențele dintre venituri și cheltuieli în anii 2013, 2016–2017 și 2023–2024. Comisia a solicitat detalii și despre sursele banilor pentru unele cheltuieli din 2025, inclusiv cele pentru vacanțe.

În cadrul audierii, Comisia a solicitat exlicații și despre donațiile sau alte intrări financiare considerate „insuficient justificate”, precum și două situații „ce ar putea reprezenta conflicte de interese, relevante pentru evaluarea integrității etice a magistratului”.

Mihail Bușuleac s-a aflat și pe lista candidaților judecători propuși de CSM pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii în aprilie 2022. Prin Decizia nr. 13 din 6 ianuarie 2023, Comisia a decis că acesta nu a promovat evaluarea. Bușuleac a contestat decizia Comisiei la Curtea Supremă de Justiție, care a dispus re-evaluarea magistratului. Apoi, Mihai Bușuleac a informat Comisia despre retragerea sa din concurs și a solicitat încetarea procedurii de evaluare reluată în privința sa. În cele din urmă, Comisia Pre-Vetting a emis o decizie de nepromovare a evaluării în privința judecătorului Mihail Bușuleac.

Judecătorul Mihail Bușuleac a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Cahul în anul 2011, pentru un mandat de cinci ani, iar în 2016 a fost numit în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. În același an, acesta a intrat în concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului, fiind suspendat din funcție, iar ulterior a revenit în sistem. Pe parcursul activității sale, Bușuleac a exercitat atribuțiile de judecător de instrucție la Judecătoria Cahul, iar în 2017 a fost numit vicepreședinte al Judecătoriei Cahul, funcție pe care a deținut-o pentru un mandat de patru ani.