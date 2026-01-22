Judecătorul Mihail Bușuleac nu a trecut testul integrității pentru a doua oară

Magistratul Mihail Bușuleac, fost președinte interimar și vicepreședinte al Judecătoriei Cahul, nu a promovat evaluarea externă a integrității. Raportului de evaluare întocmit de Comisie a fost trimis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) joi, 22 ianuarie.

Decizia de nepromovare în privința lui Bușuleac a fost adoptată de Completul C al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, care a constatat că judecătorul „nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de Legea nr. 252/2023”.

Conform procedurii legale, CSM urmează să examineze raportul și să decidă asupra acceptării sau respingerii recomandării Comisiei.

Audierea lui Mihail Bușuleac din decembrie 2025 a durat peste trei ore, timp în care membrii Completului C, din care fac parte Andrei Bivol, Willem Brouwer și Lavly Perling, au examinat economiile în numerar declarate înainte și în timpul evaluării, precum și diferențele dintre venituri și cheltuieli în anii 2013, 2016–2017 și 2023–2024. Comisia a solicitat detalii și despre sursele banilor pentru unele cheltuieli din 2025, inclusiv cele pentru vacanțe.

În cadrul audierii, Comisia a solicitat exlicații și despre donațiile sau alte intrări financiare considerate „insuficient justificate”, precum și două situații „ce ar putea reprezenta conflicte de interese, relevante pentru evaluarea integrității etice a magistratului”.

Mihail Bușuleac s-a aflat și pe lista candidaților judecători propuși de CSM pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii în aprilie 2022. Prin Decizia nr. 13 din 6 ianuarie 2023, Comisia a decis că acesta nu a promovat evaluarea. Bușuleac a contestat decizia Comisiei la Curtea Supremă de Justiție, care a dispus re-evaluarea magistratului. Apoi, Mihai Bușuleac a informat Comisia despre retragerea sa din concurs și a solicitat încetarea procedurii de evaluare reluată în privința sa. În cele din urmă, Comisia Pre-Vetting a emis o decizie de nepromovare a evaluării în privința judecătorului Mihail Bușuleac.

În cazul judecătorului Mihail Bușuleac, CSM trebuie să decidă și aplicarea unei sancțiuni disciplinar. Anterior, în adresa Inspecției Judiciare au fost trimise patru încheieri interlocutorii emise de Curtea de Apel Cahul în privința acțiunilor judecătorului, menționând că Mihail Bușuleasc „n-a asigurat examinarea cauzelor într-un termen rezonabil, prin considerarea termenului de prescripție de 2 ani stabilit pentru răspunderea penală”. Este vorba despre patru cauze penale în care persoanele au fost găsite vinovate pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate, dar au scăpat de pedeapsă după intervenția termenului de prescripție.

La solicitarea inspectorului-judecător, judecătorul Mihail Bușuleac a menționat că „toate cele patru cauze expuse în încheierile interlocutorii au fost examinate cu respectarea codului de procedură penală, pe parcurs ședințele fiind amânate de mai multe ori la cererea diferitor participanți, dar și pentru soluționarea incidentelor de procedură”. Pe motivul neprezentării în ședință a unui martor s-a dispus aplicarea amenzii judiciare în privința acestuia, iar pe motivul neprezentării avocatului contractat s-a dispus atragerea unui avocat garantat de stat.