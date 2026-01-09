Rețea de migrație ilegală, la frontiera moldo-ucraineană: un bărbat, care a intrat ilegal în țară, și cel care ar fi urmat să-l ajute, reținuți de oamenii legii

Oamenii legii au anunțat vineri, 9 ianuarie, destructurarea activității unei grupări criminale organizate, specializată în organizarea migrației ilegale. Joi, 1 ianuarie, în localitatea Palanca, la aproximativ un kilometru de linia frontierei de stat, a fost depistat și reținut un cetățean ucrainean, în vârstă de 36 de ani, „imediat după ce a trecut ilegal frontiera din Ucraina în R. Moldova”, conform unui comunicat de presă.

În urma audierilor preliminare, s-a stabilit că acesta ar fi apelat la serviciile unei grupări, achitând suma de 10 mii de dolari pentru organizarea trecerii ilegale a frontierei și facilitarea deplasării sale ulterioare. Bărbatul a solicitat azil în R. Moldova, au precizat reprezentanții Poliției de Frontieră pentru ZdG.

Totodată, în cadrul aceleiași operațiuni, polițiștii de frontieră au identificat și reținut un cetățean al R. Moldova, în vârstă de 39 de ani, bănuit de implicare directă în preluarea și transportarea migrantului, în calitate de participant activ la schema infracțională. Instanța de judecată a dispus aplicarea măsurii preventive – arest pentru 30 de zile.