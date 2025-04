Raport cu propunere de nepromovare a evaluării externe, pentru o judecătoare de la Curtea de Apel Centru. ZdG a scris anterior că aceasta riscă să fie sancționată disciplinar

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat joi, 10 aprilie, că a finalizat evaluarea judecătoarei Curții de Apel Centru, Marina Anton, și a transmis raportul său Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Raportul conține propunere de nepromovare a evaluării externe, întrucât Comisia a constatat că judecătoarea nu îndeplinește criteriile de integritate prevăzute de lege.

ZdG a scris, în februarie, că Anton este una dintre cei trei magistrați care riscă să fie sancționați disciplinar după ce Procuratura Anticorupție a sesizat Inspecția Judiciară. În urma finalizării cercetărilor disciplinare, Inspecția Judiciară a constatat existența elementelor constitutive ale abaterilor disciplinare. Inspecția Judiciară a remis Colegiului Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii rapoartele întocmite, alături de dosarele cauzelor disciplinare, pentru examinare.

CSM urmează să analizeze raportul de evaluare și să decidă dacă îl acceptă sau îl respinge. Rezultatul evaluării a fost publicat pe pagina web a Comisiei, la rubrica „Subiecți”, urmând ca raportul să fie publicat în termen de trei zile de la expirarea perioadei de contestare a hotărârii CSM sau după ce Curtea Supremă de Justiție ar respinge o eventuală contestație sau ar constata promovarea sau nepromovarea evaluării.

Dintre cei 18 judecători în funcție ai Curții de Apel Centru supuși evaluării externe conform Legii 252/2023:

7 judecători au propunere de promovare a evaluării din partea Comisiei, rapoartele fiind transmise la CSM pentru examinare

3 judecătoare au propunere de nepromovare a evaluării, cu rapoarte transmise la CSM;

8 rapoarte de evaluare sunt în curs de elaborare.

„Faptele semnalate se referă la nerespectarea prevederilor care stipulează obligația judecătorilor de a respinge influențele necorespunzătoare”, conform unui comunicat de presă emis de PA. În cazul în care nu pot respinge influența, aceștia sunt obligați să depună un denunț scris către organele competente.

În cazul judecătorului din cadrul Curții de Apel Centru, comunicare în afara regulilor procesuale și influența necorespunzătoare ar fi fost exercitată în legătură cu examinarea de către judecător a cererii de revizuire înaintată de reprezentanții administrației publice locale din municipiul Chișinău, împotriva unei decizii a Curții de Apel Centru, pronunțată într-o cauză civilă cu privire la anularea actelor executorului judecătoresc, „influența fiind exercitată de către un membru de familie al persoanei pârâte”.

„Cu privire la cel de-al treilea judecător, din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, faptele sesizate se referă la imixtiunea în activitatea de înfăptuire a justiției de către un alt judecător, și anume exercitarea influenței necorespunzătoare asupra judecătorului din Cadrul Curții de Apel Centru, menționat supra, în legătură cu examinarea cererii de revizuire respective. Procuratura Anticorupție atenționează că va continua să semnaleze orice acțiuni necorespunzătoare ale judecătorilor și să colaboreze cu instituțiile competente pentru a asigura integritatea și transparența sistemului judiciar”, se mai menționează în comunicatul de presă.

ZdG a scris, în 2016, că socrul pensionar al magistratei Curții de Apel Chișinău, Marina Anton, deținea un imobil de lux, cu două niveluri și mansardă, în or. Ialoveni, aproape de Chișinău. Deși vecinii afirmau că în acea casă locuiesc, de fapt, Marina Anton și soțul său, fost polițist, judecătoarea a negat informația. Imobilul nu era nici măcar înregistrat la Oficiul Cadastral, acolo unde am găsit doar terenul, procurat de socrul ei în anul 2000, la un an şi jumătate de la numirea Marinei Anton în funcția de judecătoare la Judecătoria Ialoveni.

Marina Anton este judecătoare din 1999, fiind numită pe un termen de 5 ani la Judecătoria Ialoveni prin decretul președintelui R. Moldova de atunci, Petru Lucinschi. În 2001, printr-o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Anton e transferată la Judecătoria Ciocana din Chișinău. Trei ani mai târziu, Vladimir Voronin o acceptă în sistem până la atingerea plafonului de vârstă, iar în decembrie 2005 este promovată la Curtea de Apel (CA) Chișinău.

Judecătoarea Marina Anton de la Curtea de Apel Centru – instanță redenumită din Curtea de Apel Chișinău începând cu 27 decembrie 2024 – este evaluată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 252/2023. În cadrul procesului de evaluare externă a integrității, Comisia a invitat-o la audiere la începutul lunii februarie.

În timpul audierii, Completul B i-a adresat judecătoarei întrebări pentru clarificarea unor aspecte legate de integritatea etică. Acestea vizau posibile conflicte de interese, implicarea judecătoarei în cauze care au condus la constatarea unor încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, precum și omisiunea de a declara dreptul de folosință asupra unei case înregistrate pe numele unor membri ai familiei.

Audierea s-a desfășurat parțial în ședință închisă, conform cererii admise de Comisie. Aspectele discutate în cadrul ședinței închise nu sunt incluse în înregistrare.