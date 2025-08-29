R. Moldova se aliniază la sancțiunile europene aplicate lui Dmitri Buimistru și Veaceslav Valico

Consiliul Interinstituțional de Supervizare din cadrul Guvernului, prin care se pun în aplicare măsurile restrictive internaționale, a luat decizia vineri, 29 august, de completare a listei naționale a persoanelor sancționate de Uniunea Europeană cu mai mulți cetățeni străini, precum și cu alți doi cetățeni ai R. Moldova, a anunțat prim-ministrul Dorin Recean.

Potrivit lui Recean, în listă au fost adăugate numele lui Dmitri Buimistru, „pentru manipularea coordonată a informațiilor și ingerințe informaționale coordonate”, prin intermediul canalului creat în Rusia de Șor, și Veaceslav Valico, „pentru implicarea în operațiunea rusă de destabilizare și în activitățile hibride ale Federației Ruse”.

Cei doi sunt vizați de sancțiunile europene anunțate în iulie, dar și de cele aplicate de Canada joi. Ottawa a aplicat sancțiuni împotriva a 16 persoane și 2 organizații, printre care Irina Vlah și Victoria Furtună, pentru susținerea ingerințelor Rusiei în Moldova prin colaborare cu gruparea criminală Șor.

ZdG a scris anterior despre sancțiunile anunțate de Canada împotriva mai multor persoane fizice și juridice, în legătură cu „activitățile de interferență malignă” ale Rusiei în R. Moldova, înaintea următoarelor alegeri parlamentare. Pentru prima dată, fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, care este parte a blocului electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, a fost inclusă în lista sancțiunilor internaționale, alături de actuala guvernatoare – Evghenia Guțul.

Pe 15 iulie, Uniunea Europeană a inclus nouă persoane și șase entități responsabile de acțiuni destabilizatoare în UE și Ucraina. Printre cele nouă persoane se numără Dumitru Buimistru și Veaceslav Valico, doi cetățeni ai R. Moldova, care potrivit deciziei Consiliului UE, sunt „responsabili de acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate, inclusiv prin Manipularea și Interferența Informațiilor Străine (FIMI)”.

Dumitru Buimistru, conexiuni cu Ilan Șor și Rusia

Dumitru Buimistru, prezentator TV, actor și blogger din R. Moldova, se implică în mod intenționat în manipularea coordonată a informațiilor și în ingerințe informaționale coordonate, acționând în calitate de propagandist principal pe MD24, un canal de televiziune online cu sediul în Rusia creat de Ilan Șor în urma retragerii licențelor posturilor sale de televiziune anterioare pentru diseminarea dezinformării rusești, se arată în motivarea deciziei.

„Buimistru răspândește în mod deliberat afirmații vădit false, demontate în mod sistematic de verificatori independenți ai veridicității informațiilor, în ceea ce privește atragerea Republicii Moldova în conflict de către NATO, revocarea iminentă a neutralității constituționale, «românizarea» instituțiilor, prezentarea eronată a implicațiilor constituționale ale referendumului privind UE și statistici comerciale inventate.

Mai mult, participarea sa la campanii de dezinformare sincronizate pe mai multe platforme este evidențiată de scandalul referitor la echipamentele de supraveghere ale ambasadei Rusiei din iulie 2023, în care mesajele sale au fost perfect coordonate cu alte canale de informare pro-Kremlin, demonstrând o organizare centralizată. În plus, proiectul «SOSEDI» al lui Buimistru a fost identificat ca fiind un instrument-cheie într-o operațiune mai amplă de influențare externă. Promovarea sistematică de către acesta a altor surse de informații pro-ruse și implementarea unor tactici de comunicare coerente concepute special pentru a submina suveranitatea, integrarea europeană și procesele democratice ale Republicii Moldova confirmă, de asemenea, implicarea sa deliberată în manipularea coordonată a informațiilor în scopul servirii intereselor de destabilizare ale Rusiei în Republica Moldova.

Consiliul vizează Întreprinderea Federală de Stat „Rețeaua Rusă de Televiziune și Radiodifuziune” (RTRS), împreună cu directorul său general și directorul Departamentului pentru Coordonarea Dezvoltării Infrastructurii de Comunicații în Noile Teritorii. Sub conducerea ministerului relevant al Federației Ruse, RTRS joacă un rol cheie în înlocuirea efectivă a sistemelor de radiodifuziune ucrainene consacrate în regiunile ocupate, cu o rețea care transmite conținut aprobat de guvernul rus, cu scopul de a suprima disidența, de a alinia populația locală la politicile rusești și de a delegitimiza guvernarea Ucrainei în teritoriile ocupate”, scrie în decizia Consiliului UE.

Potrivit Monitorului de Proprietăți Media (MOM) din Moldova, Dumitru Buimistru s-a născut la 26 noiembrie 1992 la Chișinău. A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științe a Comunicării de la USM. Se autointitulează ca fiind prezentator de televiziune, actor și comediant. De fapt, promovează propaganda pro-rusă, pro-Șor, anti-europeană, anti-Sandu și anti-PAS. S-a remarcat, la începutul carierei sale, printr-o poziție constantă anti-Chirtoacă. A fost participant al Ligii Chișinăului de TVC. A început să se ocupe de umor, creând sau participând la proiecte umoristice ca Moldova Yesterday, Вечерний Буймистру, Exclusiv News și СОСЕДИ. A apărut în calitate de actor și prezentator la posturile de televiziune ITV, THT Exclusiv TV, Orizont TV, TV9, Primul în Moldova. De curând apare și la postul de televiziune MD24, care are conexiuni cu Ilan Șor și Rusia.

Veaceslav Valico, afilieri cu omul de afaceri fugar Veaceslav Platon, cu Partidul „Șor” și Partidul Democrat

Veaceslav Valico, prezentat drept activist, este inlcus pe lista sancțiunilor UE pentru că a participat, alături de Anatolii Prizenko, o altă persoană fizică inclusă pe lista de sancțiuni, la operațiunea rusă de destabilizare referitoare la desenarea stelei lui David pe străzile din Paris, în urma atacului Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, în schimbul unor compensații financiare și pentru a crea tensiuni în societatea franceză.

„Mai mult, Veaceslav Valico este implicat în diseminarea sistematică a dezinformării în Republica Moldova și Ucraina, ca parte a activităților hibride răuvoitoare ale Federației Ruse.

În plus, Veaceslav Valico este asociat cu Anatolii Prizenko, care este o persoană inclusă pe lista Uniunii. Asocierea lor datează dinainte de colaborarea lor la incidentul de la Paris.

Prin urmare, Veaceslav Valico este răspunzător pentru acțiuni și politici atribuite Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință stabilitatea într-un stat membru și, prin urmare în Uniune”, potrivit aceleiași decizii.

Potrivit portalului „Stop Fals”, la categoria „Profil de propagandist”, Veaceslav Valico este prezentat drept un „activist civic” cunoscut în mediul politic, publică frecvent pe rețelele sociale videouri în care abordează subiecte precum un eventual „război în Moldova”, un „scenariu ucrainean” și alte teme inspirate de narațiuni pro-Kremlin. Aceste videouri au început să fie distribuite activ după declanșarea de către Rusia a războiului amplu împotriva Ucrainei. Valico este un fost politician, candidat de două ori la funcția de deputat, are afilieri cu omul de afaceri fugar Veaceslav Platon, cu Partidul „Șor” (declarat neconstituţional prin decizia Curţii Constituţionale) și Partidul Democrat.