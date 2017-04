Punct mort în „dosarul cazinourilor”. Un funcționar reținut acum 5 luni pentru perfectarea ilegală a licențelor pentru cazinouri se află astăzi în libertate

După aproa­pe jumă­ta­te de an, cau­za pena­lă ini­ția­tă pe nume­le lui Edu­ard Hadei, fos­tul direc­tor – adjunct al Came­rei de Licen­ți­e­re, se află în con­ti­nu­a­re la eta­pa de urmă­ri­re pena­lă, în ges­tiu­nea pocu­ro­ru­lui anti­co­rup­ție Vea­ce­slav Potân­ga. Pro­cu­ro­rul decla­ră că dosa­rul este unul com­plex și nu poa­te ofe­ri deta­lii des­pre evo­lu­ția aces­tu­ia.

În luna octom­brie 2016, Cen­trul Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA) anun­ța printr-un comu­ni­cat de pre­să reți­ne­rea a cin­ci func­țio­na­ri din cadrul Came­rei de Licen­ți­e­re, prin­tre care și direc­to­rul adjunct al insti­tu­ți­ei. Potri­vit date­lor pre­li­mi­na­re pre­zen­ta­te de CNA la acel moment, anga­ja­ţii ar fi bănu­iți de intro­du­ce­rea infor­ma­ţi­i­lor ero­na­te des­pre eli­be­ra­rea, reper­fec­ta­rea sau pre­lun­gi­rea licenţe­lor pen­tru patro­nii de cazi­no­u­ri sau săli de jocu­ri de noroc, fapt ce a cau­zat pre­ju­di­cii de 15 mili­oa­ne de lei pen­tru buge­tul de stat.

Ope­ra­țiu­nea de reți­ne­re a fost orga­ni­za­tă de către ofi­țe­rii CNA în dimi­nea­ța zilei de sâm­bă­tă, 22 octom­brie 2016. În ace­eași zi, Came­ra de Licen­ți­e­re a emis o deci­zie de sus­pen­da­re a tutu­ror licen­țe­lor de acti­vi­ta­te în dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc, iar în noap­tea de sâm­bă­tă spre dumi­ni­că, pes­te 200 de poli­ţi­ş­ti au intrat în forţă şi au sigi­lat toa­te cazi­no­u­ri­le şi săli­le pen­tru jocu­ri de noroc din țară, stopându-le acti­vi­ta­tea.

Con­tac­ta­tă tele­fo­nic, Nata­lia Rusu, avo­ca­ta lui Edu­ard Hadei pe acest dosar, decla­ră urmă­toa­re­le: „Am par­ti­ci­pat activ, am pre­zen­tat tot ce am con­si­de­rat nece­sar și am fost la audi­e­ri, nu ne-am temut de audi­e­ri, de nimic și sus­ți­nem în con­ti­nu­a­re că per­soa­na nu este vino­va­tă în comi­te­rea vre­u­nei infrac­țiu­ni. Dum­ne­a­lui este în liber­ta­te, se află pe teri­to­ri­ul Repu­bli­cii Mol­do­va”.

Pe 6 ianu­a­rie 2017 a intrat în vigoa­re Legea pri­vind orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţi­lor în dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc. Noua lege pre­ve­de că sin­gu­ra acti­vi­ta­te în dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc care rămâ­ne a fi licenţi­a­tă este întreţi­ne­rea cazi­no­u­ri­lor, iar auto­ri­ta­tea res­pon­sa­bi­lă de licenţi­e­re este Minis­te­rul Finan­țe­lor. Tot­o­da­tă, se spu­ne că orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţi­lor în dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc, cu exce­pţia cazi­no­u­ri­lor, con­sti­tu­ie mono­pol de stat şi este rea­li­za­tă prin inter­me­di­ul Lote­ri­ei Naţio­na­le a Mol­do­vei (LNM).

ZdG a publi­cat, în luna mar­tie, curent, un arti­col care dez­vă­lu­ia că, în timp ce toa­te cele­le­la­te cazi­no­u­ri din țară sunt închi­se, două cazi­no­u­ri din Chi­şi­nău s-au redes­chis la înce­pu­tul anu­lui 2017. Teme­iul legal și pro­ce­du­ra prin care aces­tea şi-au relu­at acti­vi­ta­tea pro­voa­că decla­ra­ţii con­tra­dic­to­rii din par­tea auto­ri­tă­ţi­lor com­pe­ten­te.

Maria Șveț, ȘSAJ