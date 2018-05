Procurorul general despre cele 180 de cauze penale care elucidează frauda bancară

Investigarea fraudei bancare presupune peste 180 de cauze penale aflate în gestiunea organelor de urmărire penală, iar elucidarea fiecărei dintre acestea solicită din partea organelor de drept foarte mult potențial, efort comun, timp și mijloace, susține procurorul general, Eduard Harunjen, întrebat despre cauza tergiversării dosarului „furtul miliardului”. Eduard Harunjen a răspuns la întrebările deputaților în cadrul ședinței comune a Comisiei juridice, numiri și imunități și a Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică ale Parlamentului, acolo unde a prezentat Raportul de activitate al Procuraturii Generale pentru anul 2017. Procurorul general a negat că ar fi vorba despre o tergiversare a elucidării dosarului și a precizat că în prezent multe dintre cauze au deja soluții definitive, iar altele se află pe masa judecătorilor. Totodată, acesta a declarat până în acest moment sunt deschise cauze penale care au tangență cu furtul din sistemul bancar.

„De ce se tergiversează dosarul furtului miliardului? În primul rând, fac o mică remarcă: când vorbim despre așa-numita frauda bancară avem în vedere peste 180 de dosare penale. Multe dintre ele au deja finalitate, multe dintre ele sunt în instanța de judecată, altele își așteaptă verdictul final. Noțiunea de tergiversare presupune o tărăgănare intenționată a unui proces anumit. Nu se tergiversează intenționat niciun caz ce ține de domeniul de activitate al Procuraturii.

Cauzele penale din această categorie de infracțiuni sunt prioritare, fiindcă este acea masă de cauze penale care pune cea mai mare presiune pe organele procuraturii. Anume această presiune din partea societății, a organelor administrației centrale de stat este foarte simțită de către procurori și nu veți găsi un dosar penal care este tergiversat. Mai mult, descoperirea faptelor ilegale ce fac parte din această fraudă bancară are loc până la acest moment. Până astăzi pornim urmărire penală aferentă diferitor grupuri de făptași care au concertat activitatea frauduloasă a acestei bănci. Până în prezent identificăm credite neperformante care abia acum sunt depistate de lichidatorii celor trei bănci comerciale. De ce s-a întâmplat tocmai până acum? Pentru că a fost o administrare frauduloasă a acestor bănci, toți cunoaștem ce s-a întâmplat și în ce circumstanțe. Recent au fost identificate încă 17 cauze penale referitor la grupul Gacikevici, care a fraudat una din bănci cu peste un miliard de lei. Este un proces continuu.

O să vă întreb altfel. Sunt peste 180 de dosare, investigarea oricăror dintre ele necesită foarte multă concentrare a eforturilor, cere foarte mult potențial, cere foarte mult timp și foarte multe mijloace. Problema principală, despre care am vorbit nu odată în Parlament, când am fost audiat la subiectul fraudei bancare, este atunci când frauda intră pe jurisdicția altor state, iar frauda bancară este una transfrontalieră, are foarte strânsă tangență cu o altă fraudă bancară a secolului, spălătoria rusească, unde au fost utilizate instituțiile bancare din R. Moldova. Aceste două crime au legătură foarte strânsă între ele, chiar și derivă una din alta. Atunci când sunt implicate jurisdicțiile altor state, când nu avem acces la aceste jurisdicții, când comunicăm cu reprezentanții altor state prin comisii rogatorii care dureză, când nu avem acces la jurisdicții din zonă off-shore, unde în genere, nu există nicio colaborare cu alte state și există o formă specifică de administrare a businessului bancar și de schimb de informații, suntem în imposibilitate de a face față imediat și în măsură deplină, așa cum ne dorim noi, lucrurilor”, a răspuns Eduard Harunjen deputaților. Procurorul general a adus drept exemple de elucidare a fraudelor bancare cazurile din România și Islanda. Acesta a precizat că în România primele condamnări au fost pronunțate la opt ani de la infracțiune.