Percheziții la Inspectoratul de Poliție Botanica, într-un dosar de corupție. IGP: „În timpul acțiunilor întreprinse, au fost ridicate inclusiv obiecte interzise”

Direcția inspectare efectiv a Inspectoratului General al Poliției (IGP) și ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au efectuat în seara zilei de ieri, 21 aprilie, percheziții la Inspectoratul de Poliție Botanica, fiind vizați câțiva angajați ai instituției într-un dosar de corupție.

Potrivit unui comunicat al IGP, în timpul acțiunilor întreprinse, au fost ridicate inclusiv obiecte interzise, care urmează a fi supuse expertizării.

„Inspectoratul General al Poliției condamnă ferm orice acțiune ilegală comisă de angajații săi și reafirmă politica de toleranță zero față de corupție. Instituția va continua să coopereze cu autoritățile competente pentru prevenirea și combaterea unor astfel de fapte”, menționează Inspectoratul.

Urmărirea penală este în desfășurare, fiind examinate, totodată, și eventualele abateri disciplinare ale persoanelor vizate.