O fostă secretară de stat de la Ministerul Agriculturii, trimisă pe banca acuzaților pentru trafic de influență

Cauza penală a fostei secretare de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Tatiana Nistorică, învinuită de comiterea infracțiunii de trafic de influență, a fost trimisă în instanță, a anunțat luni, 1 noiembrie, Procuratura Anticorupție.

Potrivit probelor administrate de Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, învinuita ar fi primit 70 de mii de lei de la reprezentantul unui agent economic, pentru a influența persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în vederea reluării permisiunii de import din Ucraina a furajelor destinate păsărilor și animalelor.

Anterior, procedura de import fusese suspendată de ANSA, în urma neregulilor constatate în cadrul controalelor efectuate. Mai exact, în furaje au fost depistate reziduuri ale unei substanțe neautorizate pentru utilizarea la animalele destinate consumului uman, iar tratarea animalelor și păsărilor cu această substanță era considerată ilegală.

Tatiana Nistorică respinge acuzațiile care i se aduc. Cauza penală a fost transmisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, fiind înregistrată vineri, 30 octombrie.

Pentru infracțiunea de trafic de influență, legea prevede pedeapsa cu amendă în mărime de la 100 000 la 150 000 de lei sau cu închisoare de până la 6 ani.

Totodată, în luna septembrie, reprezentantul agentului economic, reținut la începutul lunii iulie, a fost trimis în judecată în baza unui acord de recunoaștere a vinovăției. Potrivit legii, în cazul încheierii unui asemenea acord, pedeapsa prevăzută de lege poate fi redusă cu o treime.

Tatiana Nistorică a fost reținută joi, 2 iulie, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA).