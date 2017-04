Milionarul de la Economie, reținut de CNA: proprietăți de milioane și casă de lux pe numele mamei pensionare

Vale­riu Tri­boi, vice­mi­nis­trul Eco­no­mi­ei reți­nut de Cen­trul Națio­nal Anti­co­rup­ție pen­tru abuz în ser­vi­ciu deţi­ne pro­pri­e­tă­ţi de mili­oa­ne, dar locu­ieş­te într-o casă de lux care este înre­gis­tra­tă pe nume­le mamei sale, pen­sio­na­ră. Imo­bi­lul nu se regă­seş­te în decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi a aces­tu­ia.

Vale­riu Tri­boi este unul din cei mai boga­ţi mem­bri ai Guver­nu­lui Filip. El deţi­ne tere­nu­ri, imo­bi­le şi afa­ce­ri pros­pe­re, dar ascun­de o par­te din aces­te bunu­ri înregistrându-le pe nume­le mamei sale, în vâr­stă de 75 de ani. Şi casa de lux în care locu­ieş­te dem­ni­ta­rul apa­rţi­ne, ofi­ci­al, tot mamei sale.

Afacerile şi proprietăţile viceministrului Triboi

Îna­in­te să ocu­pe fun­cţia de vice­mi­nis­tru al Eco­no­mi­ei, Vale­riu Tri­boi a fost şef al Agenţi­ei Pro­pri­e­tă­ţii Publi­ce. Îna­in­te de a ajun­ge în ser­vi­ci­ul public, Tri­boi era un pros­per om de afa­ce­ri admi­nis­trând, împre­u­nă cu soţia şi alţi apro­pi­a­ţi de-ai săi, mai mul­te fir­me cu acti­vi­tă­ţi în dome­ni­ul imo­bi­li­ar, în con­stru­cţii şi come­rţ. În decla­ra­ţia de inte­re­se per­so­na­le depu­să la 23 iulie 2014, Tri­boi menţio­na că deţi­ne cote părţi la 4 fir­me: SRL „Cvadro&Co”, SRL „Melanto&Co”, SRL „Cva­dro Therm”, şi SRL „Lina Capi­tal”.

ZdG a scris, în octom­brie 2015, des­pre afa­ce­ri­le lui Vale­riu Tri­boi. Am con­sta­tat atun­ci că fir­ma de pro­du­ce­re şi come­rţ „Cvadro&Co” îi are ca fon­da­to­ri pe Vale­riu Tri­boi, cu o cotă de 96,48%, soţia sa Agne­sa cu 2,7% şi mama vice­mi­nis­tru­lui, Sofia, care deţi­ne o cotă de 0,81%. Fir­ma este admi­nis­tra­tă de soţia dem­ni­ta­ru­lui şi are sedi­ul într-un apar­ta­ment de 65 m.p. de pe str. Cuza Vodă care, potri­vit date­lor de la Cadas­tru, apa­rţi­ne, de ase­me­nea, mamei lui Vale­riu Tri­boi.

La „Melanto&Co” SRL, com­pa­nie cu un capi­tal soci­al de pes­te 3.6 miloa­ne de lei, Vale­riu Tri­boi este uni­cul fon­da­tor, iar soţia sa este admi­nis­tra­to­rul afa­ce­rii. Sedi­ul com­pa­niei se află pe str. Gre­no­ble, or. Codru, aco­lo unde-şi are adre­sa o altă fir­mă a vice­mi­nis­tru­lui – „Cva­dro Therm” SRL. Aces­te două com­pa­nii deţin, pe str. Gre­no­ble, un teren de 0.27 ha pe care sunt con­stru­i­te mai mul­te imo­bi­le cu o supra­fa­ţă tota­lă de pes­te 1000 m.p.

A patra fir­mă ce apa­rţi­ne vice­min­si­tru­lui eco­no­mi­ei Vale­riu Tri­boi este „Lina Capi­tal” SRL, cu sedi­ul în ora­şul Var­na, Bul­ga­ria. Valoa­rea decla­ra­tă a cotei deţi­nu­te de vice­mi­nis­tru la fir­ma bul­ga­ră repre­zin­tă 4800 de euro.

Vede­ți și decla­ra­ția lui Vale­riu Tri­boi pen­tru anul 2015.

Viceministru „chiriaş” în casa mamei de 74 de ani

Con­form decla­ra­ţi­ei cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi pe anul 2013, Vale­riu Tri­boi este pro­pri­e­tar a 33 de tere­nu­ri, 3 apar­ta­men­te, câte­va spa­ţii comer­ci­a­le şi două auto­mo­bi­le mar­ca BMW. Chiar dacă în decla­ra­ţia de ave­re vice­mi­nis­trul nu a decla­rat nicio casă, aces­ta se bucu­ră, totu­şi, de luxul unei locu­inţe de pes­te 200 m.p., ampla­sa­tă într-un sec­tor de eli­tă din oră­şe­lul Codru, mun. Chi­şi­nău. Con­form date­lor de la Cadas­tru, imo­bi­lul în care locu­ieş­te vice­mi­nis­trul apa­rţi­ne mamei sale, Sofia Tri­boi.

Pe tere­nul de 0,18 ha sunt con­stru­i­te două case, una de 215 m.p., şi alta de „doar” 121 m.p. Lini­ş­tea fami­li­ei vice­mi­nis­tru­lui este asi­gu­ra­tă de anga­ja­ţii unei fir­me de pază pri­va­tă care supra­ve­ghea­ză casa 24 de ore din 24. Cu toa­te că, ofi­ci­al, este pro­pri­e­ta­ra celor două case din or. Codru, dar şi a unui apar­ta­ment în sec­to­rul Bota­ni­ca, Sofia Tri­boi îşi are domi­ci­li­ul în or. Nis­po­re­ni. Totu­şi veci­nii spun că ea nu mai locu­ieş­te aco­lo de apro­xi­ma­tiv trei ani, casa fiind în pre­zent de vân­za­re. Tot de la veci­ni am aflat că, până a se muta la Chi­şi­nău, Sofia Tri­boi a dus un trai modest lucrând toa­tă via­ţa pro­fe­soa­ră la o şcoa­lă din loca­li­ta­te. Tot la şcoa­lă a lucrat şi tatăl lui Vale­riu Tri­boi, fiind mai mulţi ani inten­dent.

Viceministrul, acuzat de „atac raider”

Tot în 2015, ZdG scria că Vasi­le Chi­ţi­niuc, admi­nis­tra­to­rul „Ane­vas Grup” SRL, spu­nea că, în 2006, a înce­put con­stru­cţia unui com­plex loca­tiv, din 3 blo­cu­ri, pe str. Timi­şoa­ra 8 din Ialo­ve­ni. În peri­oa­da 2006 — 2009, a fost atra­se inves­ti­ţii de la 40 de per­soa­ne fizi­ce şi juri­di­ce. Tot­o­da­tă, în cali­ta­te de antre­pre­no­ri, au fost atra­se fir­me­le „Lina-Kapital” SRL şi „Merant-Plus” SRL, ambe­le con­du­se de Igor Lip­cea­nu. Cele 3 fir­me urmau să inves­teas­că, dar şi să exe­cu­te împre­u­nă lucră­ri­le de con­stru­cţie a celor trei clă­di­ri. Pen­tru a con­strui com­ple­xul într-un ter­men mai redus, Chi­ţi­niuc spu­ne că a înche­iat, în apri­lie 2009, un con­tract de acti­vi­ta­te comu­nă a fir­mei sale, SRL „Ane­vas Cuant” (fos­ta Ane­vas Grup) cu „Merant Plus” şi „Agro-Ialoveni” SRL. În 2010, Igor Lip­cea­nu i-ar fi pro­pus lui Chi­ţi­niuc atra­ge­rea în cali­ta­te de inves­ti­tor a lui Vale­riu Tri­boi, pe atun­ci om de afa­ce­ri, care, con­form spu­se­lor lui Lip­cea­nu, ar fi fost dis­pus să inves­teas­că în res­pec­ti­vul com­plex loca­tiv suma de 350 de mii de euro. Drept urma­re, au fost sem­na­te două con­trac­te de inves­ti­ţii. Pri­mul, în valoa­re de 195,6 mii de euro, cu Sofia Tri­boi, mama lui Vale­riu Tri­boi, şi un alt con­tract, de 179,9 mii de euro, cu Agne­sa Tri­boi, soţia actu­a­lu­lui vice­mi­nis­tru al Eco­no­mi­ei. Aceş­ti bani, spu­ne Chi­ţi­niuc, nu au mai fost însă inves­ti­ţi deo­a­re­ce Vale­riu Tri­boi ar fi înce­put un „atac rai­der” asu­pra „Ane­vas Cuant” cu sco­pul aca­pa­ră­rii drep­tu­ri­lor de pro­pri­e­ta­te asu­pra com­ple­xu­lui loca­tiv.

Ast­fel, la 3 ianu­a­rie 2011, la Jude­că­to­ria Eco­no­mi­că de Cir­cum­scri­pţie Chi­şi­nău, „Merant Plus”, con­du­să de Igor Lip­cea­nu, inten­tea­ză o acţiu­ne de rezi­li­e­re a con­trac­tu­lui de acti­vi­ta­te comu­nă cu soli­ci­ta­rea înca­să­rii de la „Ane­vas Cuant” a unei dato­rii de 13 mili­oa­ne de lei, dato­rie des­pre care Chi­ţi­niuc spu­ne că, de fapt, nu ar fi exis­tat. În urma hotă­râri­lor jude­că­to­reş­ti, spu­ne Chi­ţi­niuc, com­ple­xul loca­tiv a tre­cut în pro­pri­e­ta­tea „Merant Plus”, fără a se face o eva­lu­a­re a bunu­ri­lor şi fără orga­ni­za­rea unei lici­ta­ţii de vân­za­re, dat fiind fap­tul că „Merant Plus” a soli­ci­tat în jude­ca­tă anu­me înca­sa­rea unei sume de bani, nu pre­lu­a­rea drep­tu­lui de pro­pri­e­ta­te asu­pra com­ple­xu­lui loca­tiv.

Con­co­mi­tent, Sofia şi Agne­sa Tri­boi, mama şi, res­pec­tiv, soţia lui Vale­riu Tri­boi, au inten­tat o acţiu­ne civi­lă împo­tri­va „Merant Plus”, pri­vind rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui de inves­ti­ţii cu înca­sa­rea pre­tin­se­lor inves­ti­ţii în sumă de 7.4 mili­oa­ne de lei, în con­di­ţi­i­le în care, decla­ră Chi­ţi­niuc, Sofia şi Agne­sa Tri­boi sem­na­se­ră con­trac­tul de inves­ti­ţii cu „Ane­vas Cuant”, nu cu „Merant Plus”. „Noi, ca par­te care, nemij­lo­cit, a sem­nat con­trac­tul de inves­ti­ţii, nici nu am fost atra­şi în pro­ces dar, printr-o hotă­râre de jude­ca­tă, s-a dat câş­tig de cau­ză Sofi­ei şi Agne­sei Tri­boi şi s-a dis­pus înca­sa­rea de la „Merant Plus” SRL a sumei de 7 456 265 de lei. După aceas­tă hotă­râre de jude­ca­tă, „Merant Plus” a trans­mis Sofi­ei şi Agne­sei Tri­boi întreg com­ple­xul loca­tiv luat de la noi”, afir­mă Chi­ţi­niuc.

Mama pensionară a viceministrului, implicată în afaceri de milioane cu statul

După ce blo­cu­ri­le nefi­na­li­za­te şi tere­nul de 0,752 ha pe care sunt ampla­sa­te aces­tea au intrat în pose­sia fami­li­ei Tri­boi, mama vice­mi­nis­tru­lui, Sofia, a sem­nat, la 4 sep­tem­brie 2014, un con­tract de acti­vi­ta­te comu­nă pen­tru con­stru­cţia unui com­plex loca­tiv for­mat din 3 blo­cu­ri cu 9 eta­je, cu Con­si­li­ul Raio­nal Ialo­ve­ni (CR Ialo­ve­ni). În res­pec­ti­vul con­tract, sem­nat de Sofia Tri­boi şi CR Ialo­ve­ni, sunt sta­bi­li­te clar con­tri­bu­ţi­i­le fie­ca­rei părţi. Ast­fel, Sofia Tri­boi se obli­ga să con­tri­bu­ie cu un aport în natu­ră, care con­stă din tere­nul de 0,752 ha şi cele trei blo­cu­ri nefi­na­li­za­te, în valoa­re de 1 670 954 de euro şi, de ase­me­nea, îşi asu­mă chel­tu­ie­li­le lega­te de per­fec­ta­rea docu­men­ta­ţi­ei de pro­iect (în total 55 704 euro) şi se obli­gă să con­tri­bu­ie cu un aport finan­ci­ar de 700 de mii de euro, însă numai după văr­sa­rea apor­tu­lui de către CR Ialo­ve­ni. Ast­fel, con­form con­trac­tu­lui, apor­tul total al Sofi­ei Tri­boi este de 2 426 658 euro.

De cea­lal­tă par­te, CR Ialo­ve­ni con­tri­bu­ie cu suma de 2 927 949 de euro din care 2 649 357 euro repre­zin­tă un împru­mut de la Ban­ca de Dezvol­ta­re a Con­si­li­u­lui Euro­pei, iar 278 592 euro sunt (atenţie!) împru­mut de la Sofia Tri­boi. Con­form con­trac­tu­lui, împru­mu­tul urma să se acor­de doar după văr­sa­rea de către CR Ialo­ve­ni a apor­tu­lui de 2 927 949 de euro.

Con­tac­tat de ZdG, preşe­din­te­le raio­nu­lui Ialo­ve­ni, Ana­to­lie Dimi­triu, a spus că nu cunoa­ş­te foar­te mul­te des­pre res­pec­ti­vul com­plex, deo­a­re­ce pro­iec­tul a fost ini­ţi­at îna­in­te de ale­ge­rea sa în fun­cţie. „E un par­te­ne­ri­at public-privat, con­tri­bu­ţia Con­si­li­u­lui fiind de 56-57%, în rest, agen­tul eco­no­mic pri­vat vine cu par­tea sa de inves­ti­ţii. Apar­ta­men­te­le care vor reve­ni Con­si­li­u­lui vor fi dis­tri­bu­i­te în folo­sinţă, după darea în exploa­ta­re, fami­li­i­lor soci­al vul­ne­ra­bi­le, tine­ri­lor spe­cia­li­ş­ti, iar agen­tul eco­no­mic pri­vat îşi va recu­pe­ra inves­ti­ţia din apar­ta­men­te­le care le vor reve­ni”. Pre­ci­zăm că, potri­vit pre­ve­de­ri­lor con­trac­tu­lui de inves­ti­ţii comu­ne sem­nat de CR Ialo­ve­ni şi Sofia Tri­boi, 94 de apar­ta­men­te, cu o supra­fa­ţă tota­lă de 5886,7 m.p. urmea­ză să revi­nă CR Ialo­ve­ni, iar cele­lal­te 122 de apar­ta­men­te, cu supra­fa­ţa tota­lă de 6516,5 m.p., vor deve­ni pro­pri­e­ta­te a par­te­ne­ru­lui pri­vat, adi­că a mamei vice­mi­nis­tru­lui Tri­boi.

Pen­tru con­stru­i­rea imo­bi­lu­lui a fost selec­tat drept antre­pre­nor gene­ral com­pa­nia „Came­lon Cons” SRL, care a con­stru­it cele trei blo­cu­ri până la nive­lul 7, lucră­ri­le fiind, acum, în pli­nă desfă­şu­ra­re.

Investitori rămaşi fără apartamente

De apar­ta­men­te în cele 3 blo­cu­ri noi, însă, nu vor bene­fi­cia şi per­soa­ne­le care au inves­tit ante­ri­or, în anii 2006-2009, diver­se sume de bani. Ana­tol Godea, unul din­tre inves­ti­to­ri, spu­ne că a achi­tat, în două tranşe, 450 de mii de lei, iar acum nu mai ştie cum să-şi recu­pe­re­ze inves­ti­ţia. „Con­stru­cţia tre­bu­ia să fie fina­li­za­tă timp de doi ani. Vreo jumă­ta­te de an lucră­ri­le au mers nor­mal, după care s-a sto­pat totul. Deja de 5 ani ne jude­căm cu „Merant Plus”, dar – nimic. Am chi­tanţe­le, con­trac­tul… Tre­bu­ia să fie apar­ta­men­tul 13, la eta­jul 4. Când ne-am dus să înre­gis­trăm apar­ta­men­tul, deja nu mai era acel număr cadas­tral, ci altul. Dai banii şi la urmă rămâi cu nimic”.

Prin­tre cei care au rămas fără apar­ta­men­te se numă­ră şi 7 anga­ja­ţi ai Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii (MA) pen­tru care sta­tul a chel­tu­it câte­va mili­oa­ne de lei în sco­pul pro­cu­ră­rii spa­ţi­u­lui loca­tiv. Iurie Levi­ţ­chi, unul din­tre cei 7 mili­ta­ri, spu­ne că sta­tul a trans­fe­rat pen­tru el şi cole­gii săi dife­ri­te sume de bani în fun­cţie de valoa­rea apar­ta­men­te­lor pe care urmau să le pri­meas­că. „În 2008, am pri­mit un cer­ti­fi­cat pen­tru spa­ţiu loca­tiv din par­tea MA, în sumă de 802 540 lei. Am sem­nat un con­tract cu fir­ma din Ialo­ve­ni, au fost veri­fi­ca­ţi de către Depar­ta­men­tul caza­re şi dota­re a MA, fir­ma a fost accep­ta­tă şi banii au fost trans­fe­ra­ţi până la ulti­mul bănuţ. Era vor­ba de un apar­ta­ment cu 3 came­re, de 94 m.p., dar s-au înce­put nevo­i­le şi nu putem da de capăt nici până acum. Am dat în jude­ca­tă, au fost vreo 5 şedinţe. Ba eram res­pinşi, ba jude­că­to­rul lip­sea, ba era bol­nav sau în con­ce­diu. Până la urmă, nu s-a solu­ţio­nat nimic. Acum banii sunt inves­ti­ţi, dar fără vre­un rezul­tat. Banii sta­tu­lui au fost fura­ţi, iar noi am rămas pe dru­mu­ri”, decla­ră Levi­ţ­chi.

Lipceanu respinge acuzaţiile

Con­tac­tat de ZdG, Igor Lip­cea­nu, spu­ne că, de fapt, Vasi­le Chi­ţi­niuc ar fi încer­cat să-l tra­gă pe sfoa­ră, ajun­gând până la urmă să solu­ţio­ne­ze con­flic­tul în jude­ca­tă. „El m-a impli­cat pe mine, ca fir­mă, în acest pro­iect, pe urmă a vrut să mă min­tă. L-am dat în jude­ca­tă şi mai depar­te totul s-a hotă­rât în instanţă”. Între­bat cum exact a vrut Chi­ţi­niuc să-l min­tă, Lip­cea­nu a spus că „a venit la mine (n.r., Vasi­le Chi­ţi­niuc) şi a spus că tre­bu­ie 4 mili­oa­ne de lei ca să ter­mi­năm obiec­tul. Eu am ajuns la vreo 14 mili­oa­ne. O sume­de­nie de bani pe care i-am dat lui în mână s-au dus în aer. L-am rugat să ara­te ce, unde, cum, dar el nu mi-a dat nicio expli­ca­ţie. I-am spus să divi­ze­ze din obiect un bloc mic pe care eu să-l con­stru­iesc ca să-mi scot banii. Nu a vrut, aşa că l-am dat în jude­ca­tă şi jude­ca­ta a decis ca eu să-mi res­ti­tui suma pe care am investit-o prin trans­mi­te­rea bunu­ri­lor. Ce a avut fir­ma la moment, ace­ea mi s-a trans­mis. La rân­dul meu, am avut şi eu niş­te inves­ti­to­ri în acest obiect care m-au dat pe mine în jude­ca­tă şi eu am stins dato­ria mea faţă de ei prin trans­mi­te­rea bunu­ri­lor în pose­sia lor (n.r., Sofia şi Agne­sa Tri­boi). Acum nu mai am nicio legă­tu­ră, nici nu ştiu ce se petre­ce aco­lo”.

Între­bat care sunt rela­ţi­i­le lui cu fami­lia vice­mi­nis­tru­lui Tri­boi, din moment ce mai mul­te afa­ce­ri au legă­tu­ri între ele, Lip­cea­nu a decla­rat că „ei sunt, pur şi sim­plu, niş­te inves­ti­to­ri. Nu sun­tem rude, nici cumă­tri, nici năna­şi, nimic”.

Totu­şi, cel puţin la nive­lul afa­ce­ri­lor pe care le desfă­şoa­ră Vale­riu Tri­boi şi Igor Lip­cea­nu, exis­tă legă­tu­ri de necon­tes­tat. Pe lân­gă fap­tul că le-a pro­pus pe Sofia şi Agne­sa Tri­boi în cali­ta­te de inves­ti­to­ri la con­stru­cţia com­ple­xu­lui de la Ialo­ve­ni, con­form date­lor de la Cadas­tru, la 3 mai 2012, Lip­cea­nu, prin inter­me­di­ul fir­mei sale ÎI „Lip­cia­nu”, i-a vân­dut Sofi­ei Tri­boi o încă­pe­re nelo­ca­ti­vă de 325 m.p. de pe Mun­ceş­ti, 77, adre­să la care-şi au sedi­ul mai mul­te fir­me ale lui Igor Lip­cea­nu. Tot în 2012, în iulie, Vale­riu Tri­boi cum­pă­ră de la „Merant Plus” SRL, fir­mă ce apa­rţi­ne lui Lip­cea­nu, o con­stru­cţie de 870 m.p. De ase­me­nea, Lip­cea­nu şi Tri­boi deţin fir­me care au, prac­tic, ace­la­şi nume, dife­renţa fiind de o sin­gu­ră lite­ră. Din decla­ra­ţia de inte­re­se per­so­na­le, depu­să de Vale­riu Tri­boi, rezul­tă că dem­ni­ta­rul deţi­ne o cotă de 94% din fir­ma SRL „Lina Capi­tal”, cu sedi­ul la Var­na, Bul­ga­ria, iar Igor Lip­cea­nu, potri­vit date­lor de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat, deţi­ne 50% din SRL „Lina-Kapital”, cu sedi­ul pe str. Mun­ceş­ti 77. Atât SRL „Lina-Kapital” a lui Lip­cea­nu, cât şi SRL „Lina Capi­tal” a lui Tri­boi au ca dome­niu prin­ci­pal de acti­vi­ta­te imo­bi­li­a­re­le.

Europa City: cartier de lux în care viceministrul deţine o construcţie de 870 m.p.

„Euro­pa City”, un com­plex rezi­denţi­al dezvol­tat de Igor Lip­cea­nu şi com­pa­nia sa, „Merant-Plus” SRL, se află la chiar doi paşi de Chi­şi­nău, pe un teren de 6.62 ha din regiu­nea Schinoasa-Vale, or. Codru. Con­form pro­iec­tu­lui, aici urmea­ză să fie con­stru­iet case indi­vi­du­a­le, case de tip duplex, blo­cu­ri loca­ti­ve, un com­plex spor­tiv cu bazin de înot şi bazin des­chis cu pla­jă, pavi­li­oa­ne pen­tru pic­ni­cu­ri, tere­nu­ri de fotbal şi tenis, etc. Car­ti­e­rul va dis­pu­ne şi de pro­pri­i­le ser­vi­cii de cură­ţe­nie, pază şi întreţi­ne­re a spa­ţi­i­lor ver­zi şi a dru­mu­ri­lor. Lucră­ri­le de con­stru­cţie au dema­rat deja, une­le case fiind aproa­pe gata, alte­le – în con­stru­cţie. Tere­nul de pes­te 6 ha pe care este ampla­sat com­ple­xul rezi­denţi­al a intrat în pose­sia „Merant-Plus” în 2009, în urma sem­nă­rii unui con­tract de aren­dă cu Pri­mă­ria Codru, pen­tru o peri­oa­dă de 49 de ani. Potri­vit infor­ma­ţi­i­lor de la Cadas­tru, „Merant-Plus” SRL mai are în aren­dă alte două tere­nu­ri, de 10 ha, res­pec­tiv, 4,67 ha, afla­te în ime­di­a­ta apro­pi­e­re a com­ple­xu­lui „Euro­pa City”, supra­fa­ţa tota­lă a celor 3 tere­nu­ri lua­te în aren­dă de „Merant-Plus” în acea zonă fiind de pes­te 21 ha.

Unul din imo­bi­le­le din „Euro­pa City” apa­rţi­ne lui Vale­riu Tri­boi. Con­form date­lor de la Cadas­tru, con­stru­cţia are o supra­fa­ţa de 870 m.p. şi a intrat în pose­sia vice­mi­nis­tru­lui în anul 2012 printr-un con­tract de vânzare-cumpărare înche­iat cu „Merant-Plus”.

După apa­ri­ția arti­co­lui din2015, Vale­riu Tri­boi a venit cu o reac­ție negând o par­te din acu­za­ți­i­le care îi sunt adu­se. „Acest pre­tins om de afa­ce­ri (Vasi­le Chi­ți­niuc, n.r.) iară­și joa­că după anu­mi­te inte­re­se. Nu am avut nicio rela­ție finan­ci­a­ră cu el nici­o­da­tă. Din păca­te este un om foar­te dubi­os și la pri­ma întâl­ni­re mi-a pro­pus niș­te lucru­ri foar­te dubi­oa­se. Nu pot să spun a cui inte­re­se le repre­zin­tă… Nu vreau să comen­tez pen­tru că e nevo­ie de un bri­e­fing spe­cial pe aceas­tă temă. Dar repet: e un tip foar­te dubi­os”, a sub­li­ni­at vice­mi­nis­trul fără a ofe­ri, însă, pre­ci­ză­ri refe­ri­toa­re la afa­ce­ri­le și bunu­ri­le imo­bi­li­a­re înscri­se pe nume­le mamei sale pen­sio­na­re, dar de care bene­fi­ci­a­ză fami­lia sa.

Vine­ri sea­ra, Vale­riu Tri­boi a fost reți­nut de ofi­țe­rii Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție. Într-un comu­ni­cat al CNA se pre­ci­zea­ză că vice­mi­nis­trul Eco­no­mi­ei a fost reţi­nut de către pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pţie şi ofi­ţe­rii Cen­tru­lui Naţio­nal Anti­co­ru­pţie într-un dosar în care este bănu­it de abuz de pute­re şi pre­ju­di­ci­e­rea buge­tu­lui de stat în pro­porţii deo­se­bit de mari. Dem­ni­ta­rul va rămâ­ne în cus­to­dia CNA pen­tru 72 de ore.

În fapt, pro­cu­ro­rii au sta­bi­lit că bănu­i­tul, abu­zând de fun­cţia sa, prin inter­me­di­ul unor terţe per­soa­ne, ar fi cum­pă­rat de la SA Mol­d­te­le­com, fon­da­tor al căru­ia este Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, un imo­bil în valoa­re de aproa­pe 1 000 000 de lei, iar ulte­ri­or a dat clă­di­rea în loca­ţiu­ne, pe o peri­oa­dă de 10 ani, între­prin­de­rii Fur­ni­za­rea Ener­gi­ei Elec­tri­ce Nord. În con­ti­nu­a­rea intenţi­i­lor sale, prin abuz de pute­re, bănu­i­tul ar fi dat indi­ca­ţii unor fac­to­ri de deci­zie ai între­prin­de­rii să repa­re imo­bi­lul, dat în loca­ţiu­ne, din con­tul aces­te­ia. Potri­vit docu­men­te­lor admi­nis­tra­te de anche­ta­to­ri, pen­tru repa­ra­ţia clă­di­rii au fost alo­ca­te 4 000 000 de lei. Pro­cu­ro­rii şi ofi­ţe­rii CNA au des­cins în biro­ul de ser­vi­ciu şi la domi­ci­li­ul fun­cţio­na­ru­lui, unde au efec­tu­at per­che­zi­ţii. De ase­me­nea, au fost per­che­zi­ţio­na­te şi auto­mo­bi­le­le bănu­i­tu­lui. În urma acţiu­ni­lor de urmă­ri­re pena­lă, anche­ta­to­rii au ridi­cat mai mul­te pro­be care vor fi ane­xa­te la dosar.

Pe fap­te­le des­cri­se a fost ini­ţi­a­tă o urmă­ri­re pena­lă în teme­iul art. 327 Cod penal – abuz de pute­re, infra­cţiu­ne ce pre­ve­de o pedeap­să cu amen­dă în mări­me de la 1350 la 2350 uni­tă­ţi con­venţio­na­le sau cu închi­soa­re de la 2 la 6 ani, în ambe­le cazu­ri cu pri­va­rea de drep­tul de a ocu­pa anu­mi­te fun­cţii sau de a exer­ci­ta o anu­mi­tă acti­vi­ta­te pe un ter­men de la 5 la 10 ani. Pro­cu­ro­rii anun­ță con­ti­nu­a­rea acţiu­ni­lor de urmă­ri­re pena­lă în acest caz pen­tru sta­bi­li­rea între­gu­lui cerc de sus­pe­cţi.

Reți­ne­rea lui Vale­riu Tri­boi vine la scurt timp după ce lide­rul PDM, Vlad Pla­ho­t­niuc a decla­rat că miniș­trii, depu­ta­ții și direc­to­rii agen­ți­i­lor de stat vor fi veri­fi­ca­ți dacă își înde­pli­ne­sc efi­cient sau nu obli­ga­ți­i­le func­ți­ei.

„Cine din cole­gii noș­tri, pro­puși în func­ție, nu-și va putea demon­stra efi­cien­ța în fața oame­ni­lor, sigur că va ple­ca din func­ție și va fi înlo­cu­i­tă de altă per­soa­nă care va face față obiec­ti­ve­lor. Func­ți­i­le de con­du­ce­re nu sunt pen­tru PR, pen­tru busi­ne­ss, nici pen­tru alte lucru­ri, ele sunt pen­tru efi­cien­ti­za­rea insti­tu­ți­i­lor”, a decla­rat Pla­ho­t­niuc într-o con­fe­rin­ță de pre­să la 28 mar­tie.

Vale­riu Tri­boi este ori­gi­nar din Nis­po­re­ni la fel ca și Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc, iar une­le sur­se sus­țin că aceștia ar fi fost cole­gi de școa­lă. Tri­boi este vice­mi­nis­tru res­pon­sa­bil de sec­to­rul ener­ge­tic. El a avut un rol pri­mor­di­al în schim­ba­rea șefu­lui Mol­do­va­gaz. Reți­ne­rea lui Tri­boi vine însă în peri­oa­da în care are loc lici­ta­ția pri­vind achi­zi­ția ener­gi­ei elec­tri­ce. Joi,cu o zi îna­in­te de reți­ne­re, ter­me­nul de depu­ne­re a cere­ri­lor a fost pre­lun­git până la vine­ri, 31 mar­tie curent, ora 15.00.