Mai multe servicii notariale vor fi prestate online: Guvernul a aprobat Sistemul Informațional e-Notariat
Serviciile notariale vor putea fi prestate și în format digital. Guvernul a aprobat Conceptul Sistemului Informațional e-Notariat care include digitalizarea mai multor procese în activitatea notarilor din R. Moldova.
Conform unui comunicat de presă emis de Guvern, noul sistem informațional va permite autentificarea, semnarea și procesarea unor acte notariale online, utilizând tehnologii avansate de securitate și criptare, semnături electronice calificate și conexiuni directe cu registrele de stat. Sistemul va fi integrat în infrastructura guvernamentală MCloud.
„Acest lucru va optimiza și va eficientiza activitatea notarilor care nu vor mai fi nevoiți să colecteze documente pe suport de hârtie, ci le vor obține online din sistemele informaționale de stat. Totodată, activitatea notarială digitalizată va permite semnarea și autentificarea documentelor online, oferind cetățenilor și mediului de afaceri acces mai rapid și sigur la serviciile notariale calificate”, notează Executivul.