Mai multe servicii notariale vor fi prestate online: Guvernul a aprobat Sistemul Informațional e-Notariat 

Serviciile notariale vor putea fi prestate și în format digital. Guvernul a aprobat Conceptul Sistemului Informațional e-Notariat care include digitalizarea mai multor procese în activitatea notarilor din R. Moldova.

Conform unui comunicat de presă emis de Guvern, noul sistem informațional va permite autentificarea, semnarea și procesarea unor acte notariale online, utilizând tehnologii avansate de securitate și criptare, semnături electronice calificate și conexiuni directe cu registrele de stat. Sistemul va fi integrat în infrastructura guvernamentală MCloud.