Mai multe organizații au semnat o declarație comună privind modificarea procedurii de numire în Comisiile de evaluare: „Argumentul urgenței invocat pentru adoptarea schimbării nu este demonstrat juridic”

UPDATE 17:44 Alte două organizații, Transparency International – Moldova și Centrul Contact, au semnat declarația publică.

Știrea inițială:

Cinci organizații ale societății civile au semnat o declarație publică în care își exprimă „îngrijorarea” față de modul în care a fost modificată procedura de numire a membrilor comisiilor de evaluare a judecătorilor și procurorilor.

Potrivit declarației semnate de Centrul de Resurse Juridice (CRJM), Asociația Promo-LEX, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Amnesty International Moldova și Fundația Soros Moldova, reforma justiției este una dintre cele mai importante priorități ale R. Moldova, „însă credibilitatea acesteia depinde nu doar de rezultate, ci și de respectarea principiilor de transparență, consultare publică și predictibilitate legislativă”.

„Modificarea legislativă a fost promovată în regim accelerat, fără consultări publice reale și prin introducerea unui amendament într-un proiect de lege cu alt obiectiv. În același timp, argumentul urgenței invocat pentru adoptarea schimbării nu este demonstrat juridic, iar cadrul legal existent conține deja mecanisme menite să prevină eventualele blocaje în activitatea comisiilor de evaluare. Majoritățile calificate (61 de voturi) în procedurile parlamentare sunt menite să încurajeze consensul politic în cazul unor instituții sensibile. Modificarea regulilor, prin reducerea numărului de voturi la 51, fără eforturi reale de construire a acestui consens riscă să afecteze încrederea publică și internațională în reforma justiției și în angajamentele autorităților privind cooperarea cu societatea civilă. Organizațiile societății civile îndeamnă autoritățile să asigure că orice modificări legislative care vizează reforma justiției sunt discutate transparent, cu participarea societății civile, a experților și a tuturor actorilor relevanți. Doar printr-un proces deschis și participativ reforma poate rămâne credibilă și durabilă”, se arată în declarație.

„Vreau să vă asigur că dorința noastră cea mai mare este să ducem curățarea justiției până la capăt. Știm că este un drum lung și anevoios. Uneori cu decizii care, fără îndoială, ne costă și politic. Dar noi nu avem timp de așteptat”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ce deputații majorității parlamentare au votat numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor. Votul a avut loc pe fundalul protestelor opoziției, dar și a criticilor din partea mai multor experți în justiție.

Amendamentul care a făcut posibilă numirea lui Herman von Hebel cu 51 de voturi în Parlament a fost adoptat joi, 5 martie, când deputații din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au aprobat modificarea legii care prevede sancționarea penală a amenințării sau agresării judecătorilor și procurorilor.

În seara aceleiași zile, președinta Maia Sandu a promulgat legea care modifică procedura de desemnare a membrilor în comisiile de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor.

Întrebată „de ce se insistă atât de tare” pe candidatura lui Herman von Hebel, fost președinte al Comisiei Pre-Vetting, Maia Sandu a declarat că majoritatea parlamentară a modificat numărul necesar de voturi pentru numirea membrilor internaționali în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor pentru că „nu există 61 de deputați care să susțină reforma justiției”.

ZdG a scris anterior că, printr-un amendament votat pe 5 martie, cu 55 de voturi, în lectura a doua, Parlamentul a prevăzut că, în cazul în care candidații propuși nu obțin numărul necesar de voturi, adică 61 din numărul deputaților aleși, aceștia pot fi propuși repetat, iar decizia va putea fi luată cu votul majorității simple, adică al 51 de deputați. Opoziția a criticat această decizie, anunțând că va depune o contestație la Curtea Constituțională.

Decizia vine după ce, săptămâna trecută, proiectul privind numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor nu a fost adoptat, pentru că doar 53 de deputați PAS au votat „pentru”, în timp ce erau necesare cel puțin 61 de voturi.

Autorul amendamentului, deputatul PAS Igor Chiriac, a precizat că procedura se referă exclusiv la membrii propuși de partenerii de dezvoltare, în timp ce pentru membrii naționali regulile rămân neschimbate. Potrivit deputatului, modificarea este necesară pentru a evita afectarea procesului de evaluare externă, mai ales în contextul constrângerilor de timp.

„Proiectul de lege spune că Comisia juridică va înainta candidații care vor obține cel mai mare număr de voturi, și, în situația în care se înaintează aceiași candidați repetat, acești candidați sunt aleși cu numărul majoritar de deputați din numărul celor aleși, adică 51 de deputați”, a declarat Chiriac.

Acesta a mai adăugat că „în una din avize, Comisia de la Veneția chiar recomandă astfel de mecanisme să fie prevăzute în lege, pentru a nu se crea blocaj“.

Opoziția a susținut un briefing de presă joi, 5 martie, la care au participat Ion Chicu – membru al Blocului „Alternativa”, Alexandru Berlinschi – „Partidul Nostru”, Vlad Batrîncea – PSRM, Diana Caraman – PCRM și Alexandru Verșinin – Democrația Acasă. Aceștia au anunțat că vor contesta această modificare a legii la Curtea Constituțională.

„O forțare neinspirată (rău de tot)”, „o decizie absolut regretabilă” și „un exemplu tare prost” – astfel descriu mai mulți experți decizia majorității parlamentare de a modifica legea.