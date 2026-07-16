LIVE CSP s-a întrunit în ședință: Candidații la funcția de procuror sunt intervievați pentru 10 posturi vacante

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit miercuri, 16 iulie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează intervievarea candidaților la funcția de procuror pentru ocuparea a 10 funcții vacante în procuraturi teritoriale, precum și examinarea mai multor rapoarte ale Inspecției procurorilor și Comisiei de evaluare a procurorilor, dar și a unor contestații privind hotărâri ale Colegiului de disciplină și etică.

UPDATE 09:18 Membrii CSP au purces la intervievarea candidaților la funcția de procuror, absolvenți ai Institutului Național al Justiției, în 6 procuraturi teritoriale: