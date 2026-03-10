Judecătoarea care l-a achitat pe fostul ministru al Sănătății Andrei Usatîi pleacă din sistemul judecătoresc

Magistrata Daria Sușchevici, care a pronunțat decizia de achitare a fostului ministru al Sănătății Andrei Usatîi și a altor patru inculpați în dosarul privind gajarea ilegală a parterului Spitalului Clinic Republican, pleacă din funcția de judecătoare la Judecătoria Chișinău. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat marți, 10 martie, cererea sa de demisie.

În ședința plenului CSM de marți, 10 martie, a fost examinat subiectul cererii de demisie a judecătoarei Daria Sușchevici de la Judecătoria Chișinău, în legătură cu atingerea plafonului de vîrstă. Cererea a fost examinată în lipsa magistratei.

Cererea de demisie onorabilă, cu achitarea indemnizației unice la concediere, a fost acceptată. Cu 10 voturi „pro”, membrii CSM au aprobat demisia judecătoarei.

Magistrata își va încheia activitatea în sistemul judecătoresc la 4 aprilie. Membrii CSM și-au exprimat recunoștința pentru activitatea desfășurată în cadrul sistemului judecătoresc.

Judecătoarea Daria Sușchevici a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău, în anul 1996, pentru un mandat de cinci ani. În 2002, aceasta a fost numită judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Ulterior, în contextul reformei sistemului judecătoresc, Sușchevici a fost transferată în 2017 la Judecătoria Chișinău, iar din 2019 activează ca judecător specializat în materie de drept civil în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

În iulie 2024, după nouă ani de examinare în prima instanță, Judecătoria Chișinău a pronunțat o decizie în dosarul privind gajarea parterului Spitalului Clinic Republican. Procuroarea Mariana Bocșanean a solicitat ca fostul ministru al Sănătății Andrei Usatîi, ex-juristul Ministerului Sănătății Ion Ciochină, fostul vicedirector al Spitalului Clinic Republican Sergiu Popa, notărița Tereza Anton și Vadim Oprescu, registrator la Oficiul Cadastral Chișinău, să fie recunoscuți vinovați și condamnați la șase ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis și cu interdicția de a ocupa funcții publice timp de zece ani.

Judecătoarea Daria Sușchevici i-a achitat însă pe toți inculpații.

În motivarea deciziei, magistrata a notat că „poziția acuzatorului de stat, cu siguranță, a creat stare de incertitudine în privința legalității procesului penal per ansamblu”. De asemenea, aceasta a menționat că „învinuirea înaintată inculpaților este una incompletă, neclară și divergentă, adică este dubioasă”.

Totodată, instanța a reținut că „în prezenta cauză penală, acuzatorul de stat susține o învinuire lovită de nulitate constituțională”, subliniind că „exigențele statului de drept presupun, inter alia, asigurarea legalității și a certitudinii juridice”.

Procuratura a contestat decizia la Curtea de Apel.