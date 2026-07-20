Furt de peste 400 de mii de lei în doar 10 minute. Doi tineri din Bălți, condamnați la închisoare după ce au jefuit o casă din Codru

Doi tineri, în vârstă de 22 și 24 de ani, originari din mun. Bălți, au fost condamnați pentru furt săvârșit în proporții deosebit de mari. În doar aproximativ 10 minute, tinerii au reușit să sustragă, ilegal, dintr-o locuință, 1300 de dolari SUA, 18300 de euro, 16 gr de bijuterii din aur, inclusiv inele, brățări, lănțișoare și pandantive în sumă de 17783,84 lei, precum și un laptop în valoare de 5000 lei, anunță Procuratura mun. Chișinău.

Potrivit probelor administrate în cauză, unul dintre inculpați, a venit la 12 august 2022 din municipiul Bălți în municipiul Chișinău și în aceeași zi, acesta s-a întâlnit cu complicele său cu care s-ar fi înțeles să pătrundă ilegal într-o locuință pentru a sustrage bunuri.

Ajunși în zona gospodăriei din orașul Codru, unul din inculpați a rămas în apropiere pentru a supraveghea împrejurimile, iar celălalt a pătruns în curtea imobilului, a forțat un geam din termopan și a intrat în locuință.

În aproximativ 10 minute, acesta a verificat încăperile și a sustras 1300 de dolari SUA, 18300 de euro, 16 gr de bijuterii din aur, inclusiv inele, brățări, lănțișoare și pandantive în sumă de 17783,84 lei, precum și un laptop în valoare de 5000 lei.

Ulterior, inculpatul a părăsit locuința și, împreună cu complicele său, s-au deplasat spre mun. Bălți. Prin infracțiune, părții vătămate i-a fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de 412 409,75 lei.

Potrivit procuraturii, bunurile sustrase nu au fost recuperate. Inculpatul a declarat în cadrul ședinței de judecată că bijuteriile din aur au fost vândute la o casă de amanet, laptopul a fost înstrăinat, iar banii sustrași din locuință au fost cheltuiți.

Unul dintre inculpați și-a recunoscut parțial vina, în timp ce celălalt și-a negat vinovăția, declarând că nu a cunoscut despre intenția prietenului său de a comite furtul. Acesta a susținut că a crezut că prietenul său merge la o persoană pentru a recupera o datorie.

Cu toate acestea, prima instanță a respins aceste argumente, constatând vinovăția ambilor inculpați.

Tânărul în vârstă de 22 de ani a fost condamnat la 5 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.

Celălalt inculpat, în vârstă de 24 de ani, care a pătruns nemijlocit în locuință, a fost condamnat la 7 ani de închisoare. Întrucât acesta a fost condamnat anterior și pentru alte infracțiuni, la pedeapsa stabilită au fost adăugate parțial pedepsele aplicate prin sentințele pronunțate în anii 2024 și 2025. Astfel, acestuia i-a fost stabilită o pedeapsă definitivă de 15 ani de închisoare, cu executarea într-un penitenciar de tip semiînchis, precum și privarea de dreptul de a exercita activități legate de administrarea mijloacelor bănești pe un termen de 5 ani.

Anterior, inculpatul a fost condamnat în anul 2017 pentru tâlhărie, jaf și două episoade de huliganism, în 2023 pentru două episoade de furt, în 2024 pentru șase episoade de escrocherie, huliganism, trei episoade de furt, purtarea, păstrarea sau procurarea ilegală a armelor, precum și pentru aplicarea violenței nepericuloase pentru viață sau sănătate față de o persoană cu funcție de răspundere, iar în 2025 pentru alte două episoade de furt.

Totodată, instanța a admis parțial acțiunea civilă înaintată de partea vătămată și a dispus încasarea, în mod solidar, de la inculpați, în beneficiul acesteia, a sumei de 412 409,75 lei cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune, a sumei de 10 mii de lei cu titlu de prejudiciu moral și a sumei de 10 mii de lei cu titlu de cheltuieli pentru asistență juridică.