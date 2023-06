Fostul premier Vladimir Filat anunță că a depus la CSJ o cerere de revizuire a procesului de judecată în care a fost condamnat

Fostul premier Vladimir Filat anunță că a depus marți, 20 iunie, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) o cerere de revizuire a procesului de judecată în care a fost condamnat ilegal anterior. El spune că a solicitat instanței „repararea încălcărilor fundamentale comise de instanțele naționale la judecarea cauzei”.

Pentru a restabili dreptatea, am solicitat Curții Supreme de Justiție repararea încălcărilor fundamentale comise de instanțele naționale la judecarea cauzei. De data aceasta, instanțele naționale urmează să țină cont de constatările Curții europene din hotărârea de condamnare a statului și anume de faptul că nu am avut parte de un proces public în cadrul căruia să pot să mă apăr și să-mi demonstrez nevinovăția. Curtea, de asemenea a admis că au fost încălcate și alte drepturi din cadrul unui proces echitabil, precum refuzul de audia martori, numirea expertizelor, etc. (…).