Domnica Manole, nemulțumită de argumentul invocat de Guvern prin care a fost exclusă din concursul de la CC

Domnica Manole este nemulțumită de argumentul invocat de comisia de concurs de la Guvern, prin care aceata a fost exclusă din competiția pentru ocuparea a două fotolii de judecător la Curtea Constituțională. Manole susține că Guvernul nu și-a motivat concret decizia

În scrisoarea primită de Domnica Manole de la Comisia de concurs a Guvernului este precizat că: „Comisia a decis neadmiterea dumneavoastră la concursul pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Guvernului din motivul neîntrunirii cerințelor prevăzute la pct.3 din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților (…)”.

Manole se arată însă nedumerită de această excplicație, menționând că punctul trei din Regulament, conține mai multe cerințe:

În aceste circumstanțe, Domnica Manole susține că nu este indicat motivul concret pentru care a fost exclusă din concurs.

„Pentru ce am luptat? Pentru ce am suportat umilința excluderii din sistemul judecătoresc, presiunilor condamnării cu executare? Pentru a fi umilită din nou, după schimbarea puterii? Nici nu v-ați obosit să motivați excluderea mea din concurs. Sunteți juriști care vreți să reformați sistemul judecătoresc, dar ne-ați răspuns tuturor candidaților excluși cu același punct 3 din Regulament, fără a indica motivele concrete de excludere a fiecăruia. Mă întreb, În afară de Doamna Prim Ministru și Doamna Ministrul Justiției, care sunt membrii de drept ai Comisiei, ceilalți membri – au fost oare verificați pe criteriile de reputație?”, declară Manole.

Domnica Manole, care s-a înscris în toate cele trei concursuri anunțate de autorități pentru fotoliile de judecător la CC (Guvern, Parlament și Consiliul Superior al Magistraturii). Din concursul de la Guvern a fost exclusă, iar în concursul de la Parlament nu a trecut de etapa interviului, câștigători fiind desemnați fostul ministru al Justiției Vladimir Grosu și actualul secretar de stat de la același minister Nicolae Eșanu.