DOC Un fost primar al comunei Negureni rămâne fără averea nejustificată de aproape un MILION de lei. Hotărârea primei instanțe a rămas definitivă

Curtea de Apel Nord a respins apelul depus de ex-primarul comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, soția acestuia și persoanele aflate la întreținere împotriva unei hotărâri a Judecătoriei Orhei prin care averea nejustificată a fostului funcționar, de aproape un milion de lei, a fost confiscată în folosul statului, informează Autoritatea Națională de Integritate (ANI) printr-un comunicat.

Astfel, hotărârea Judecătoriei Orhei, sediul Telenești, din 25 februarie 2025, prin care s-a confiscat averea nejustificată în valoare de 902 750 de lei, a rămas definitivă, anunță reprezentanții ANI printr-un comunicat.

În septembrie 2020, ANI afirmă că a stabilit că ex-primarul comunei Negureni, raionul Telenești, familia acestuia și persoanele aflate la întreținere, au admis o diferență substanțială între bunurile dobândite și veniturile realizate pe parcursul deținerii mandatului de primar în perioada ianuarie 2012 – ianuarie 2019, în mărime de 902 750 de lei, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi.

Pe 25 iunie 2021, ANI a transmis cauza în instanța de judecată spre examinare, în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

Pe 19 august 2025, Judecătoria Orhei a expediat în adresa Serviciului Fiscal de Stat (SFS) titlul executoriu în vederea confiscării averii nejustificate.