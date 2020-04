DOC/ Fostul șef al „Apă Canal”, achitat definitiv în dosarul în care era învinuit că a cumpărat bunuri la prețuri majorate de la firma administrată de fiica sa

Decizie finală în dosarul fostului director al SA „Apă Canal”, Constantin Becciev, tot el, socrul deputatului Angel Agache din cadrul fracțiunii Partidului Democrat. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a hotărât, prin decizia motivată din 25 martie, să mențină soluția de achitare a lui Becciev în dosarul în care acesta era învinuit de delapidarea averii străine și abuz în serviciu.

Becciev a fost învinuit de procurori de faptul că, în perioada anilor 2013- 2015, deţinând funcţia de director general al „Apă-Canal Chişinău” SA, având interes personal şi material, prin intermediul agentului economic „Coloana mecanizată de construcţii” SA, evitând procurarea bunurilor pentru necesităţile întreprinderii la un preţ mai mic direct de la anumiți producători, a favorizat achiziţionarea aceloraşi bunuri la un preţ majorat de la compania „Coloana mecanizată de construcţii” SA, mărind astfel artificial preţul achiziţiei, drept urmare întreprinderii i-au fost cauzate prejudicii materiale în proporţii deosebit de mari, de la care a beneficiat agentul economic „Coloana mecanizată de construcţii” SA, al cărui administrator şi beneficiar efectiv este fiica directorului general „Apă-Canal Chişinău” SA, Agache E.

La 4 iunie 2018, Becciev a fost achitat de instanța de fond din motiv că nu s-a constatat existenţa faptei infracţiunii. Decizia a fost menținută ulterior și de Curtea de Apel Chișinău, deși procurorii au cerut 9 ani de închisoare cu executare pentru fotul director al „Apă Canal”. Într-un final, la 25 martie, CSJ a publicat și decizia motivată prin care menține achitarea lui Becciev.

Potrivit magistraților de la CSJ, nici în rechizitoriu, nici în cererea de apel, partea acuzării nu a demonstrat în nici un fel existența faptei prejudiciabile care constă în acţiunea de însuşire ilegală a bunurilor altei persoane și că

această faptă a fost comisă

Magistrații de la CSJ menționează în decizia luată că „nu au constatat admiterea vreunei erori de drept sau a altor deficienţe de ordin procesual în lucrul judecat de instanţele de fond, care s-au pronunţat asupra achitării inculpaţilor pe toate capetele de acuzare incriminate acestora prin rechizitoriu”. De aceea, soluţia de achitare adoptată pe marginea speţei deferite judecăţii se menţine.

Judecătorul Victor Burduh dela CSJ a avut o opinie separată pe marginea dosarului în care figurează fostul director al „Apă Canal”, exprimându-și dezacordul cu majoritatea completului de judecată, deoarece consideră că recursul ordinar declarat de către procuror urma a fi admis, cu casarea deciziei și remiterea cauzei la rejudecare în aceeași instanță de apel.

„Constat că instanța de apel nu a analizat aspectele învinuirii înaintate lui Becciev Constantin, Midari Vitalie și Braila Trifan prin rechizitoriu, nu a evaluat toate probele în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor. Reieșind din cele expuse, am stabilit că instanța de apel nu a dat apreciere cuvenită, fără a le analiza multe aspectual în coroborare cu celelalte probe, soluție care nu poate fi menținută. Astfel, consider că instanța de apel prin menținerea sentinței, nu a ținut cont de toate circumstanțele cauzei, astfel, ignorând nejustificat probele. Pentru aceste motive am optat pentru soluția de admitere a recursului ordinar declarat de către procuror, cu casarea deciziei instanței de apel, cu trimiterea cauzei penale la rejudecare în instanța de apel, în alt complet de judecată”, este menționat în opinia separată a judecătorului.