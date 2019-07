DOC/ Cum vor fi aleși de către Guvern doi dintre judecătorii Curții Constituționale

După ce judecătorii Curții Constituționale au demisionat in corpore, cabinetul de miniștri a aprobat un regulament pentru organizarea concursului în urma căruia vor fi selectați cei doi judecători ce urmează a fi desemnați de către Guvern în funcția de judecători constituționali.

Concursul va fi desfășurat de către Comisia de concurs constituită din: prim-ministru, ministrul Justiției, secretar general adjunct al Guvernului responsabil de actele guvernamentale, Avocatul Poporului sau un reprezentant delegat de Avocatul Poporului, doi reprezentanți ai societății civile, un fost judecător al Curții Constituționale cu reputație ireproșabilă, un doctor în drept și un specialist în managementul resurselor umane.

Potrivit regulamentului, dosarele candidaților ar urma să fie publicate pe pagina web a Guvernului, iar cetățenii vor putea prezenta opinii cu referire la candidații respectivi.

Concursul va consta din:

La examinarea dosarelor se va ține cont de nivelul studiilor formale, experiența profesională în domeniul juridic și reputația profesională. În cadrul interviului vor fi acordate 10 întrebări, care vor viza rolul Curții Constituționale și al judecătorilor, jurisprudența Curții Constituționale și standardele democratice, valorile candidatului și calitățile personale. Totodată, va fi testată și cunoașterea limbilor engleză sau franceză.

Primii doi candidați cu cel mai mare punctaj vor fi considerați învingători ai concursului și vor fi prezentați Guvernului pentru numirea în funcția de judecători constituționali.

Potrivit legii, Curtea Constituţională se compune din 6 judecători, numiţi pentru un mandat de 6 ani. Doi judecători sunt numiţi de Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al Magistraturii.

Judecător al Curţii Constituţionale poate fi persoana care: