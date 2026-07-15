Deși grațierea i-a fost revocată, Nicolae Șepeli, învinuit de organizarea unor asasinate la comandă în Ucraina, scapă de restul pedepsei. Curtea de Apel a casat decizia primei instanțe

Nicolae Șepeli, tânărul învinuit de organizarea unor asasinate la comandă în Ucraina, nu va executa restul de aproape opt luni de închisoare rămas din condamnarea pentru trafic de droguri în Rusia. La 3 iulie, Curtea de Apel (CA) Centru a anulat încheierea prin care Judecătoria Chișinău dispusese revenirea sa în penitenciar după ce președinta Maia Sandu i-a revocat decretul de grațiere. Totuși, Șepeli rămâne în arest preventiv în dosarul în care este acuzat de organizarea unor asasinate la comandă în Ucraina.

Potrivit deciziei CA Centru, magistrații au casat încheierea Judecătoriei Chișinău care obliga la executarea restului de șapte luni de închisoare rămas din pedeapsa aplicată lui Șepeli pentru trafic de droguri. De asemenea, instanța a respins ca neîntemeiat demersul directorului Penitenciarului nr. 13 privind punerea în executare a restului de pedeapsă ca urmare a revocării grațierii. Hotărârea CA este irevocabilă.

Avocatul Denis Grecu a susținut că revocarea grațierii de către șeful statului nu poate produce automat efectul reluării executării pedepsei, întrucât legislația nu prevede un asemenea mecanism. Grecu a argumentat că actul de grațiere și-a produs deja efectele juridice, iar eventualele scăpări ale organelor de probațiune nu pot fi imputate beneficiarului grațierii.

Examinând cauza, CA Centru a concluzionat că Judecătoria Chișinău a depășit limitele competențelor sale în faza executării hotărârii. Magistrații au reținut că nu exista nicio neclaritate privind durata pedepsei rămase neexecutate, aceasta fiind deja determinată. Totodată, potrivit Curții, procedura prevăzută de Codul de procedură penală permite instanței doar să clarifice aspecte neclare legate de executarea unei hotărâri, nu să stabilească noi temeiuri sau condiții pentru reluarea executării pedepsei. În aceste condiții, Curtea a considerat nefondat demersul Penitenciarului nr. 13 și a anulat încheierea instanței de fond.

În dimineața de 19 februarie, oamenii legii din R. Moldova și Ucraina au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-o investigație comună privind pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice ucrainene, activități infracționale despre care autoritățile afirmau că ar fi fost dirijate de serviciile speciale rusești.

Conform IGP, bănuitul principal cu rol de recrutor este din Chișinău și are vârsta de 30 de ani, iar anterior a fost condamnat în Rusia pentru trafic de droguri. ZdG a scris că este vorba despre Nicolai Șepeli, anterior condamnat de Judecătoria orașului Starâi Oskol, regiunea Belgorod, Federația Rusă, transferat pentru continuarea executării pedepsei penale cu închisoarea în instituțiile penitenciare ale R. Moldova.

În aceeași zi, decretul prin care a fost grațiat a fost revocat după „informații noi aduse la cunoștință de către autoritățile abilitate”, inclusiv că persoana grațiată „ar face parte dintr-un grup criminal organizat, suspectat ca având scopul de a pregăti asasinarea unor persoane din Ucraina”.

Președinția Maia Sandu a susținut că grațierea lui Nicolae Șepeli, suspectat de organizarea tentativei de asasinat a unor persoane publice din Ucraina, acordată în 2022, a fost decisă „în baza demersurilor Procuraturii Generale” și a concluziilor Comisiei de profil, care l-a considerat victimă a traficului de ființe umane. Decretul a fost revocat în februarie 2026 după ce autoritățile au informat că acesta ar face parte dintr-un grup criminal ce pregătea asasinate în Ucraina.