Curtea Constituțională a respins contestarea lui Vasile Botnari privind neconstituționalitatea mai multor articole din Codul penal și Codul de procedură penală

Sesizarea depusă de Vasile Botnari, găsit vinovat în 2020 de abuz de putere în cazul expulzării profesorilor turci din rețeaua liceelor „Orizont”, a fost considerată vineri, 5 decembrie, inadmisibilă de către Curtea Constituțională a R. Moldova. Decizia este definitivă.

Botnari a contestat modul de aplicare a legii penale și a cerut verificarea constituționalității unor prevederi din Legea privind actele normative, Codul penal și Codul de procedură penală. Curtea Constituțională, însă, a constatat că normele contestate nu încalcă prevederile Constituției și că, de fapt, autorul sesizării își exprimă dezacordul cu considerentele Deciziei Curții Supreme de Justiție din 19 noiembrie 2024.

Totodată, judecătorii constituționali au amintit că o parte dintre prevederile contestate au mai fost analizate anterior și declarate conforme Constituției, iar în prezenta cauză nu au fost invocate elemente noi care să justifice o reconsiderare a jurisprudenței.

Vasile Botnari, care este un apropiat de-al lui Plahotniuc, fost director al Serviciului de Informații și Securitate, fost deputat și ministru, a fost găsit vinovat în 2020 de abuz de putere în cazul expulzării profesorilor turci din rețeaua liceelor „Orizont”. Acestuia i-a fost aplicată o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 1 760 de unități convenționale, ceea ce constituie suma de 88 000 de lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice pe un termen de 5 ani.

R. Moldova a fost și condamnată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) în privința acestui caz. CtEDO a decis că guvernul R. Moldova va trebui să achite câte 25 de mii de euro pentru fiecare dintre cetățenii turci, ale căror drepturi au fost încălcate.