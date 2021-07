CSJ a declarat inadmisibil recursul unui fost candidat la funcția de procuror general împotriva deciziei CA privind anularea hotărârii prin care au fost preselectați patru candidați

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a declarat inadmisibil recursul fostului candidatul la funcția de procuror general Eduard Bulat împotriva deciziei Curții de Apel (CA) Chișinău cu privire la anularea hotărârii Comisiei pentru preselecția candidaților la funcția de Procuror General din 29 octombrie 2019 și obligarea instituirii unei noi comisii de preselecție a candidaților la funcția de Procuror General.

Pe 24 februarie curent, CA a casat hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani și a emis o nouă decizie, prin care acțiunea depusă de Eduard Bulat împotriva Ministerului Justiției și Comisiei pentru preselecția candidaților la funcția de Procuror General a fost declarată inadmisibilă.

Eduard Bulat a declarat anterior pentru Ziarul de Gardă că a înaintat această cerere de chemare în judecată din perspectiva a două aspecte: încălcarea regimului juridic al conflictului de interese și lipsa transparenței.

„Unul dintre aspecte se referă la nulitatea absolută a actului emis de Comisie, determinată de încălcarea regimului juridic al conflictului de interese, deoarece unul dintre candidați era în anumite relații cu unul dintre membrii Comisiei. Am indicat în cerere că acest membru al Comisiei a participat la evaluarea celorlalți candidați, iar procesul de evaluare trebuie văzut integru, ca un proces unic, or acest fapt creează anumite suspiciuni că membrul Comisiei nu a fost obiectiv față de ceilalți candidați”, menționa procurorul.

În acest caz, Eduard Bulat s-a referit la Raisa Botezatu, membră a Comisiei, dar și la candidatul Vladislav Gribincea.

Cel de-al doilea aspect invocat de Bulat se referea la faptul că acest concurs nu a fost transparent.

„A lipsit un mecanism și regulament care să prevadă expres care sunt modalitățile de evaluare și punctare a fiecărui candidați. S-a lăsat o marjă mare de subiectivism pentru membrii Comisiei, care puteau evalua candidații după criterii pe care noi nu le cunoaștem. Am considerat că mi-a fost încălcat dreptul de a participa la un concurs transparent și echitabil. Eu nici nu cunosc după ce criterii am fost punctat sau depunctat. Dacă urmărim, noi, ca și membri ai societății, nu am avut un răspuns oficial pe site-ul Ministerului Justiției, care să conțină un extras al acelui punctaj. Am văzut doar o hotărâre a Comisiei, care este emisă cu încălcarea legii, deoarece legea spune expres că hotărârea de admitere a candidaților trebuie să fie motivată”, preciza Eduard Bulat.