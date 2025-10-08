Constantin Țuțu va fi adus silit la următoarea ședință de judecată

Fostul deputat Constantin Țuțu va fi adus silit din închisoare la următoarea şedinţă de judecată, pe 20 octombrie, transmite TVR. La sedința programată astăzi, 8 octombrie, Țuțu și avocatul său au lipsit. Procurorii anticorupţie îi acuză de tergiversarea procesului.

Constantin Ţuţu a refuzat să fie escortat din Penitenciarul nr.13 în faţa instanţei de judecată. Nici avocatul său nu s-a prezentat, iar instanţa, la solicitarea procurorilor, a delegat un nou avocat din oficiu.

„Pentru a nu admite tergiversarea examinării cauzei”, instanţa de judecată a admis demersul procurorului cu privire la invitarea în şedinţa de judecată a unui avocat din oficiu care să reprezinte în continuare interesele inculpatului Constantin Ţuţu.

Tot la cererea procurorilor, instanţa l-a amendat pe avocatului lui Ţuţu, Ion Negura, cu două mii de lei pentru că a lipsit nemotivat de la proces.

„Motivul invocat de neprezentare potrivit căruia nu a putut coordona poziţia cu clientul său nu constituie temei de amânare. De aceea, acuzarea a solicitat aplicarea amenzii judiciare, care a fost admisă de către instanţă. Iar ceea ce priveşte neprezentarea inculpatului, acuzarea a solicitat aducerea silită a acestuia din penitenciar”, a declarat procuroarea anticorupție Elena Cazacov.

Şedinţa de judecată a fost amânată pentru 20 octombrie, atunci când Constantin Ţuţu ar urma să fie adus silit în faţa instanţei.

Joi, 2 octombrie, ZdG a relatat, citând surse, că fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. Ulterior, informația a fost confirmată de Poliția de Frontieră.

Pe 22 septembrie, Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sens. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență.