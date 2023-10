Comisia Pre-Vetting: „Demisia lui Vitalie Miron nu împiedică Comisia să-și îndeplinească responsabilitățile în deplină capacitate”

Comisia Pre-Vetting informează, într-un comunicat de presă, că a luat act de demisia membrului Comisiei, Vitalie Miron, la data de 6 octombrie 2023.

Comisia transmite că își va continua activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, „care împuternicește expres Comisia în acest sens”.

Ședințele Comisiei se vor desfășura în prezența a cel puțin 4 membri, dintre cei cinci care rămân în exercițiu, așa cum prevede art. 11 alin. (2) din Legea nr. 26/2022, iar conform art. 13 alin. (3) din aceeași lege, deciziile Comisiei vor fi adoptate cu votul majorității membrilor participanți.

Vitalie Miron, propus de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS), a anunțat că vineri, 6 octombrie, și-a depus cererea de demisie la Parlamentul R. Moldova.

Acesta a avut mai multe opinii separate în privința candidaților care nu au promovat evaluarea, iar mai târziu au avut câștig de cauză la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

Vitalie Miron consideră că „mecanismul legal nu a acordat Comisiei Pre-Vetting posibilitatea de a aprecia obiectiv și multiaspectual toți candidații” și că unica soluție care ar fi oportună pentru a-și păstra „imparțialitatea și onestitatea, pentru a nu admite încălcarea cadrului legal și pentru a evita neexecutarea deciziilor CSJ”, este să-și anunțe demisia.

O circumstanță și mai gravă este faptul că am aflat din spațiul public despre faptul că Comisia a promovat persoane care se află până în prezent sub urmărire penală, sau care au obligații financiare, circumstanțe ascunse de candidați. Astfel, consider că mecanismul legal nu a acordat Comisiei posibilitatea de a aprecia obiectiv și multiaspectual toți candidații. De fapt, ne-am limitat la sinceritatea candidaților și a organelor și instituțiilor ce ne-au livrat informația, care s-au adeverit a fi de rea credință în unele cazuri, pentru ce fapt urmau a fi descalificați.