Cei trei minori suspectați că și-au violat fosta colegă de clasă, trimiși în judecată. Ce pedeapsă riscă dacă vor fi găsiți vinovați

Cei trei minori din Taraclia, suspectați că și-ar fi violat fosta colegă de clasă, în noaptea din 15 spre 16 martie 2020, urmează să apară în fața judecătorilor. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) informează că a terminat urmărirea penală și a trimis dosarul în judecată. În cazul în care vinovăția acestora va fi demonstrată în instanța de judecată, făptașii riscă de la 5 la 12 ani închisoare.

„Victima ar fi fost ademenită de către inculpați, iar după ce au consumat băuturi alcoolice împreună, au profitat de imposibilitatea fetei de a se apăra și de a-și exprima voința, și au comis faptele care le sunt incriminate. În rezultatul obținerii și analizei tuturor probelor pe dosar, inclusiv a expertizelor medico-legale, informatice, biologice și psihologice, precum și a depozițiilor unui cerc larg de persoane, dar și prin coroborarea lor, a devenit posibilă punerea făptașilor sub învinuire pe două capete de acuzare: viol și satisfacerea poftei sexuale în forme perverse”, precizează serviciul de presă al PCCOCS.

ZdG a scris anterior că cei trei suspecți au fost reținuți abia peste mai bine de o săptămână de la cele întâmplate. Tatăl minorei ne comunica atunci că fiica sa își amintește puține lucruri din noaptea de 15 spre 16 martie.

,,La data de 16 martie, în jurul orei 01:30, noaptea și până aproximativ la ora 04:00, fiica noastră nu a fost acasă. La ora 03:00, soția s-a trezit și a trecut prin camera ei și a văzut că ea nu este. Imediat, am telefonat-o de nenumărate ori, însă ea nu ne răspundea. Aproximativ de ora 04:00 noi am auzit un sunet de motocicletă ce s-a oprit la poarta casei noastre. Soția era în camera fetei și o aștepta. Atunci când fiica a intrat în casă, în starea ei care era, nu am idee cum a reușit să intre în casă. Când a ajuns în cameră ea practic a căzut pe pat și a adormit. Soția nu a insistat în acel moment cu întrebări. Ulterior, ne-a spus că nu ține minte nimic din cele întâmplate, cine a adus-o acasă, cum a intrat în casă sau cum s-a culcat. Dimineață, soția a încercat să vorbească cu ea, însă fără succes. Până seara noi nu știam nimic ce s-a întâmplat. Eu și soția am plecat la muncă, iar pe parcursul zilei, fiica i-a sunat bunicii și i-a spus ca noi să revenim cât mai curând acasă. Noi însă nu am putut pleca de la muncă, șefii nu ne-au permis. Am venit seara, în jurul orei 19:00, și soția a discutat cu ea. După care soția a venit speriată la mine și mi-a zis că pe corpul ei sunt răni”, povestește bărbatul.

După ce a aflat puținele detalii din cele întâmplate, tatăl fetei a decis să vorbească personal cu tinerii cu care a fost fiica sa în acea seară. Toți trei au venit la casa fetei și au confirmat că au stat împreună și au consumat băuturi alcoolice. Din spusele unuia dintre ei, la un moment dat, victimei i s-a făcut rău și au adus-o acasă.

După discuția cu suspecții, mamele a doi dintre cei trei băieți au venit la poarta fetei și au încercat să discute cu părinții pentru a ajunge la un compromis, încercând să soluționeze situația fără implicarea poliției.

,,Între timp, fiica se simțea foarte rău și am decis să plecăm la spital. Doar după câteva minute după ce a fost examinată, medicul mi-a zis: ,,Voi ce, nu vedeți că fiica voastră a fost violată?”. Tot în acea zi ea a fost operată. După aceasta noi am anunțat poliția”, ne-a povestit tatăl minorei.

Potrivit PCCOCS, victima a beneficiat de îngrijiri medicale și asistență psihologică, astfel încât a fost redus la maxim riscul revictimizării acesteia.