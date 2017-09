Ce spune sora bărbatului care a decedat în Penitenciarul nr 13?

Sora lui Andrei Brăguță, bărbatul care a decedat în penitenciarul nr 13, a scris un mesaj în care vorbește despre moartea fratelui său și justiția din R. Moldova.

„În 2003 am plecat din R. Moldova. Am vrut să plec și am plecat. Astăzi, copiii mei trăiesc într-o altă țară și acest lucru mă bucură foarte mult. Mă bucur că nu locuiesc în Moldova. Mă bucur că am ocazia să trăiesc cu demnitate și să-mi ajut părinții.

Eu nu sunt singura care a plecat de acasă… Oamenii continuă să plece și puțini sunt cei care vor să se întoarcă. De ce?! Cred că știți răspunsul la această întrebare.

La 10 august mi-am revăzut familia. Am fost întâlnită de fratele meu. Știți ce mi-a spus? Zicea că toată lumea pleacă de aici, dar el vrea să trăiască aici, pentru că Moldova are nevoie de specialiști. Îi plăcea foarte mult munca, era un specialist bun și responsabil. Voia să-și continue studiile. Avea multe planuri de viitor.

Aș vrea să fiu mândră că m-am născut în Moldova, dar, din păcate, nu sunt. Când am aflat, luni, despre moartea fratelui meu și după ce am primit detalii despre felul în care a murit, singurul meu gând a fost: oare atât de neînsemnat și lipsit de drepturi este un om? Oare această lume este atât de rea și oricine poate, atât de simplu, să ucidă un om?

Știu că în lume sunt mulți oameni buni și vreau să le mulțumesc celor care ne ajută să investigăm cum a murit fratele. Dacă moartea fratelui meu poate să salveze vieților altor oameni… atunci ea a meritat…

Mereu sperăm că cineva va veni și ne va rezolva toate problemele și atunci vom putea trăi bine aici, dar acest lucru nu se va întâmpla atâta timp cât sunt oameni care au interese personale. Oamenii nu trebuie să se teamă!

Dacă cazul fratelui va demonstra că justiția există și oamenii vor avea încredere în ei înșiși, în drepturile lor … atunci vom face un pas înainte și vreau să cred că într-o zi voi spune cu mândrie: sunt cetățeancă a R. Moldova – un stat mic, dar frumos!”, a declarat femeia.