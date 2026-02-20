Maia Sandu lansează un dialog național privind siguranța copiilor în mediul online. „Felul în care gestionăm relația copiilor cu tehnologia va modela generațiile de mâine”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a inaugurat vineri, 20 februarie, dialogul național privind protecția copiilor în spațiul virtual. Prima reuniune a adunat profesori, psihologi, elevi, părinți, specialiști în sănătate mintală, dar și reprezentanți ai societății civile și ai organizațiilor internaționale.

„Am lansat astăzi dialogul național despre siguranța copiilor pe internet. La prima întâlnire au participat profesori, psihologi, elevi, părinți, specialiști în sănătate mintală, reprezentanți ai societății civile și organizațiilor internaționale. Ne-am propus să înțelegem cât mai bine diversele perspective pentru a contura reperele unei analize exhaustive”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Discuțiile au vizat identificarea principalelor riscuri asociate utilizării rețelelor sociale și a ecranelor, precum și soluțiile care pot fi aplicate în familie, în școală sau la nivel de politici publice. „Am abordat principalele riscuri ce decurg din utilizarea rețelelor sociale și a ecranelor. Am discutat pe bază de dovezi și experiențe reale cu privire la ce funcționează în familie, în școală, în serviciile de sănătate și la nivel de politici publice. Pentru că felul în care gestionăm relația copiilor cu tehnologia va modela generațiile de mâine”, a subliniat șefa statului.

Președinta a mai reiterat că gestionarea relației copiilor cu tehnologia va influența dezvoltarea generațiilor viitoare și că întâlnirea de vineri reprezintă doar un punct de pornire, dezbaterile urmând să continue în întreaga țară.

Pentru anul 2026, siguranța în mediul online figurează printre prioritățile Președinției. Agenda include organizarea de consultări publice, consolidarea educației digitale și promovarea unor politici coerente de protecție a minorilor. Autoritățile analizează și posibilitatea limitării accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale, o decizie în acest sens putând fi luată până la sfârșitul anului.

Maia Sandu a atras însă atenția că discuțiile cu platformele sociale nu sunt simple, întrucât acestea încearcă „să-și păstreze drepturi totale și să nu permită niciun fel de reglementare”.

Scopul inițiativei este ca mediul online să devină un spațiu sigur de dezvoltare și informare, nu o sursă de riscuri pentru sănătatea mintală, protecția datelor personale sau siguranța publică.