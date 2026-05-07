Candidatul partidului Democrația Acasă la Orhei ar putea participa la alegeri. Prima instanță a anulat decizia CEC de excludere din cursă

Judecătoria Orhei a anulat decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) prin care a fost anulată înregistrarea în cursa electorală de la Orhei a candidatului la funcția de primar a partidului Democrația Acasă, Victor Perțu. Decizia a fost pronunțată joi, 7 mai, de magistrata Judecătoriei Orhei, sediul Central, Alina Balan, care a admis contestația formațiunii politice și candidatului.

Astfel, a fost anulată decizia CEC din 2 mai prin care se refuză înregistrarea lui Victor Perțu, candidat la funcția de primar al municipiului Orhei desemnat de Partidul Politic „Democrația Acasă”, pentru alegerile locale noi din 17 mai.

Instanța a constatat că CEC a admis contestația lui Sergiu Stanciu, candidat la funcția de primar al municipiului Orhei desemnat de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, peste termen.

Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 3 zile.

Anterior, CEC a admis cererea prealabilă a candidatului PAS, Sergiu Stanciu, prin care a solicitat anularea înregistrării lui Perțu în calitate de candidat la funcția de primar al municipiului Orhei și constatarea existenței unui bloc electoral camuflat între Partidul Politic „Democrația Acasă” și Partidul Politic „Șor”, declarat neconstituțional.

Urmare a examinării tuturor materialelor pe acest caz, Comisia Electorală Centrală a constatat implicarea activă a lui Victor Perțu în cadrul activităților desfășurate de Partidul Politic „Șor”, declarat ulterior neconstituțional. De asemenea, Comisia a constatat că activitatea de susținere a formațiunii politice a continuat și după ce aceasta a fost declarată neconstituțională, inclusiv a partidelor politice care sunt suspectate că ar fi succesoare ale formațiunii date, se mai arată într-un comunicat comunicat de presă emis de CEC.

Totodată, CEC a menționat că „traseismul politic al candidatului și suprapunerea resurselor umane între cele două formațiuni sugerează existența unor elemente de bloc electoral camuflat”.

Totodată, Comisia a examinat materialul video depus de către Stanciu și a depistat că elementele de fundal și discursul candidatului „confirmă suspiciunile de afiliere și constituie dovezi materiale care indică legătura lui Victor Perțu cu partidul declarat neconstituțional”. De asemenea, Comisia a constatat existența unor conexiuni în urma analizei listei voluntarilor pentru a doua săptămână de campanie a Partidului Politic „Democrația Acasă”, fiind depistate persoane care au afiliere politică cu partidele politice din autointitulatul bloc politic „VICTORIE – ПОБЕДА”.

În acest sens, CEC a anulat hotărârea Consiliului electoral de circumscripție electorală municipală Orhei cu privire la înregistrarea lui Victor Perțu în calitate de candidat la funcția de primar al municipiului Orhei din partea Partidului Politic „Democrația Acasă” la alegerile locale noi din 17 mai 2026.