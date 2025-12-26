Bărbatul care a încercat să incendieze sediul Procuraturii din Vulcănești a fost condamndat

Bărbatul care în toamna anului 2020 a incendiat sediul Procuraturii raionului Vulcănești, a fost găsit vinovat și condamnat la patru ani de închisoare de către Procuratura UTA Găgăuzia, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, se arată într-un comunicat emis de Procuratura Generală. Executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de trei ani.

În noaptea lui 14 septembrie 2020, aflându-se pe strada Gagarin din orașul Vulcănești, bărbatul a turnat lichid inflamabil peste două anvelope, pe care le-a poziționat pe pragul Procuraturii locale și, folosind chibrituri, le-a dat foc, provocând un incendiu. Potrivit comunicatului, scopul său infracțional de a incendia întreaga clădire nu a fost dus până la capăt din motivul declanșării sistemului de alarmă și intervenției prompte a pompierilor.

Instanța a decis condamnarea bărbatului în vârstă de 50 de ani din Vulcănești pentru tentativă de distrugere intenționată a bunurilor prin incendiere și huliganism agravat.

Pe lângă pedeapsa sub formă de 4 ani de închisoare, instanța a dispus încasarea prejudiciului material cauzat prin infracțiune în sumă de 179.494,56 lei.