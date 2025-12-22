Avocatul lui Plahotniuc va contesta prelungirea arestului preventiv. Când vor fi cercetate cardurile de memorie confiscate în Grecia. „Voi (jurnaliștii n.r.) sunteți mai curioși ca noi”

Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat că va contesta cu recurs decizia de menținere în arest a clientului său pentru încă 30 de zile, pe care o consideră neîntemeiată și ilegală. „Riscurile invocate de către acuzatorii de stat nu sunt probate așa cum o solicită legea și nu vedem cum instanța de judecată a aprobat și-a întemeiat poziția, dat fiind faptul nu sunt probe care să denote existența riscurilor”, a declarat Rogac.

Amintim că, la ședința din 22 decembrie 2026, instanța a acceptat solicitarea procurorilor de prelungire a arestului cu încă 30 de zile, începând din data de 24 decembrie 2025. Astfel, Vladimir Plahotniuc va sta după gratii până pe data de 23 ianuarie 2026, adică pe toată perioada sărbătorilor de iarnă, dar și de ziua sa, de 1 ianuarie, când va împlini 60 de ani.

Totodată, el s-a plâns pe faptul că apărarea ar avea o „misiune grea” în a aduce martorii în fața instanței și a acuzat presiuni din partea procurorilor față de martorii pe care i-a prezentat partea acuzării.

„Acuzatorii de stat au folosit toate pârghiile coercitive pentru a invita martorii, mai bine zis, cam i-au și intimidat, i-au forțat să vină în instanța de judecată și i-au speriat că în cazul în care nu se prezintă, le va fi schimbat statutul pe anumite cauze. O să revenim cu probe, cu siguranță, la etapa corespunzătoare. (…) Instanța parcă dinadins a selectat din lista întreagă de martori, în mare parte, pe cei care au statut de bănuit, învinuit sau inculpat. Și mulți martori nu vor să se prezinte în calitate de martori, fiind speriați de faptul că vor avea consecințe din partea acuzatorilor de stat sau din partea instanței. Inclusiv martorii la care am putut să le asigurăm prezența, nu a fost o misiune simplă”, a menționat Lucian Rogac.

În replică, procurorul de caz, Alexandru Cernei, a ținut să sublinieze că majoritatea martorilor apărării audiați până acum au statut de învinuiți și inculpați: „Deci, nu se confirmă cele spuse de avocați”. În legătură cu acuzația avocatului Rogac, precum că ar fi fost exercitate presiuni asupra martorilor acuzării, procurorul a răspuns că „toți martorii au fost invitați conform procedurii, au fost citați și invitați. Lăsați să vină cu probe, eu nu vreau să intru în detalii, deoarece procedura este stabilită de lege”.

Când vor fi cercetate materialele aduse din Grecia

Avocatul Lucian Rogac a mai spus că nu a fost stabilită o zi pentru cercetarea materialelor ridicate de autoritățile elene de la vila în care Plahotniuc locuia în Grecia. „Dat fiind faptul că sunt date cu caracter personal, am solicitat acuzatorilor să meargă către judecătorul de instrucție cu un demers prin care să fie autorizată acțiunile procesuale respective”, a spus Rogac.

Nici procurorul Alexandru Cernei nu a putut spune când mai exact vor fi examinate materialele aduse din Grecia, menționând că este necesară autorizarea acestei proceduri. „Vedeți că suntem zi de zi în ședință. Voi (jurnaliștii. n.r.) sunteți mai curioși ca noi. Există o procedură care trebuie respectată. Atunci când vor fi întrunite toate condițiile, vor fi examinate”.

Înainte de începerea ședinței de judecată, Vladimir Plahotniuc a fost întrebat de jurnaliști dacă deține „materiale compromițătoare în adresa mai multor oficiali” pe cardurile de memorie respective, la care el a zâmbit ironic, menționând: „O să vedem. […] Trebuie să mă gândesc”. Acesta a adăugat că, în urma perchezițiilor, anchetatorii eleni au ridicat din casa pe care o închiria în Grecia, „stickuri (n.r. carduri de memorie) de ani de zile”.

„Stickuri de ani de zile” și „materiale compromițătoare”

Jurnalist: Este adevărat că dumneavoastră ați deține mai multe materiale compromițătoare în adresa mai multor oficiali de la noi?

Plahotniuc: O să vedem.

Jurnalist:Au fost ridicate mai multe materiale din Grecia, ce anume dețineți pe acele stickuri (n.r. card de memorie)? Pe lângă actele de identitate, ce mai este acolo?

Plahotniuc: Ce au găsit au luat tot, eu nu știu ce e acolo.

Jurnalist: Sunt carduri de memorie, ce dețineți pe acele carduri?

Plahotniuc: Au luat tot ce era în casă, eu nu țin minte ce este pe carduri. Chiar nu știu, că au luat stickurile de ani de zile, toate care erau.

Jurnalist: Aveți materiale compromițătoare în adresa mai multor oficiali?

Plahotniuc: Trebuie să mă gândesc.

Potrivit datelor poliției elene, ca urmare a perchezițiilor desfășurate la vila din Atena în care locuia Plahotniuc, au fost găsite și confiscate următoarele:

– suma de 155 de mii de euro,

– 17 pașapoarte și cărți de identitate false din diverse țări,

– dispozitive de stocare a datelor (USB, SSD) cu software special de securitate,

– o serie de telefoane mobile și computere,

– 4 ceasuri de marcă de lux, în special, de mare valoare.

În cadrul ședinței din 22 decembrie au fost audiați doi martori ai apărării: fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Ion Sturzu, și fostul președinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF). În total, până în prezent, au fost audiați șapte din cei 27 de martori ai apărării, în dosarul pe numele lui Vladimir Plahotniuc, inculpat pentru frauda bancară.

