AUDIO/ Platon îl întreabă pe Iaralov ce răspunsuri să le dea avocaților lui Plahotniuc, într-un proces de judecată din Olanda. Candu și Andronachi – vizați în conversația telefonică dintre cei doi

Controverstatul om de afaceri, Veaceslav Platon, a fost înregistrat în timpul unei convorbiri telefonice în timp ce îl întreba pe Serghei Iaralov, fostul vicepreședinte al Partidului Democrat (PDM), ce răspunsuri să le ofere avocaților fostului lider al democraților Vladimir Plahotniuc în procesul de judecată dintre Victor și Viorel Țopa și Vladimir Plahotniuc care se desfășura în acea perioadă în Olanda.

Înregistrarea a fost expediată pe adresa ZdG cu precizarea că discuția dintre Veaceslav Platon și Serghei Iaralov ar fi avut loc în perioada anilor 2015 – 2016, atunci când Victor și Viorel Țopa se judecau în Olanda cu fostul președinte al democraților, Vladimir Plahotniuc, acuzându-l că ar fi fost implicat în atacul raider asupra băncii comerciale „Victoriabank”.

Solicitat de ZdG, Veaceslav Platon susține că înregistrarea ar fi fost publicată pe internet încă în anul 2016, de către avocata lui din acea perioada, Ana Ursachi, și că această convorbire dintre el și Iaralov a fost parte a unui plan stabilit de el cu Victor și Viorel Țopa, pentru a demonstra cum Plahotniuc, potrivit lui Platon, a pus presiuni asupra sa pentru a nu depune depoziții în procesul de judecată.

În discuția telefonică, care este purtată în limba rusă, Platon îi spune lui Iaralov că a fost contactat de către avocații englezi contractați de Plahotniuc pentru procesul de judecată din Olanda. În context, Platon îi spune că apărătorii lui Plahotniuc i-au pus mai multe întrebări în legătură cu tranzacțiile din cadrul băncii, despre înțelegerile dintre părți, dar și alte întrebări care au legătură cu dosarul și îi cere lui Iaralov să-i spună ce să le răspundă avocațior englezi, dar și ce depoziții să depună în acest sens.

În discuția telefonică, Platon îi pomenește pe fostul președinte al Parlamentului, democratul Andrian Candu, fostul lider al PDM Marian Lupu și respectiv pe ex-președintele democraților, Vladmir Plahotniuc, dând de înțeles că numele celor trei apar în acel proces de judecată.

În replică, Iaralov îi spune lui Platon că nu deține „informații” despre cum ar trebui să procedeze și ce răspunsuri ar trebui omul de afaceri să le ofere avocaților, însă îi spune acestuia că va lua legătura cu democratul Vladimir Andronachi, actual deputat în Parlamentul de la Chișinău, iar acesta la rândul lui îl va contacta pe Platon și îi va spune ce trebuie să le spună avocaților lui Plahotniuc.

Conversația telefonică dintre Veacesav Platon și Serghei Iaralov ( tr. din rusă ):

Solicitat de ZdG, Veaceslav Platon susține că înregistrarea și publicarea acestei conversații telefonice, dar și a altora pe care le avea cu Iaralov ar fi făcut parte dintr-un plan pe care l-ar fi pus la cale împreună cu Victor și Viorel Țopa, pentru a-i ajuta pe ultimii în cadrul procesului de judecată intentat, în Olanda, împotriva fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc.

Platon susține că Plahotniuc ar fi pus presiuni asupra lui în acea perioadă, șantajându-l cu răpirea unor prieteni de-ai săi, pentru ca acesta să renunțe la depozițiile făcute anterior.

„Această înregistrare de mult este pe internet că noi am publicat-o în anul 2016. Ana Ursachi, avocatul meu a publicat-o pe internet, tot așa cum a făcut și cu alte înregistrări. Această înregistrare este o înregistrare veche, eu am avut o discuției cu Iaralov și nu doar la telefon. Am avut și alte discuții în formă verbală. Tema acestei discuții, dacă vă amintiți, în acel moment domnii Țopa au intentat un proces în Olanda și eu am fost unul dintre martorii lui Țopa, din partea lui Țopa. Plahotniuc a făcut presiuni asupra mea, i-a luat ostatici pe prietenii mei, i-a reținut și a făcut presiuni asupra mea cerând că eu să refuz să dau acele mărturii împotriva lui. Noi ne-am înțeles cu domnii Țopa că eu o să duc tratative pe această întrebare și în paralel să-i înregistrez pe ei, pentru Țopa. Pentru ca pe urmă acestea să fie prezentate judecătorilor din Olanda”, susține Platon.