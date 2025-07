AUDIO Discuție în limba rusă între o fostă activistă a lui ȘOR și un reprezentant al Blocului „Victorie” despre alegerile din 28 septembrie. „Mie azi mi-au aplicat amendă de 25 de mii de lei…”

Blocul „Victorie”, care nu a fost înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie de către Comisia Electorală Centrală (CEC), se pregătește de scrutin. Într-o înregistrare audio trimisă redacției de către un cititor ZdG vedem cum un bărbat, care se prezintă ca fiind reprezentant al Blocului „Victorie”, încearcă să discute cu o fostă activistă din rețeaua Șor, care a înregistrat discuția.

Bărbatul, vorbitor de limba rusă, încearcă să discute cu fosta activistă despre alegerile parlamentare din 28 septembrie. Acesta îi spune că a fost dezvoltată o nouă aplicație, iar fiecare activist „are acum un coordonator propriu care, după închiderea legăturilor de pe telegram, ajută cu orice întrebări”. Discuția dintre cei doi se încheie după ce femeia îi spune că a fost amendată cu 25 de mii de lei, iar bărbatul, după ce o întreabă dacă știe pe cineva din activiștii din raionul său și dacă a apelat la juriști, îi spune că nu o poate ajuta „în acest caz”.

Vedeți, mai jos, dialogul ex-activista din rețeaua lui Șor și un reprezentant al Blocului „Victorie”.



— Alo.

— Bună ziua, Ana!

— Bună ziua!

— Eu mă numesc Leo și sunt din echipa Blocului Victorie. Îmi acordați câteva minute?

— Da, eu vă ascult.

— Aha. Deci, pe 28 septembrie o să aibă loc alegeri parlamentare și de asta Blocul Victorie a început pregătiri active. Noi am dezvoltat o nouă aplicație și, totodată, fiecare activist are acum un coordonator propriu care, după închiderea legăturilor de pe telegram, ajută cu orice întrebări.

— Mă scuzați, dar cine v-a dat numărul meu de telefon?

— Așa cum înțeleg, dvs sunteți fost activist.

— Iată pentru asta mie azi mi-au aplicat amendă de 25 de mii de lei.

— Dar ați apelat la președintele dvs, la juriști?

— La cine? Eu nu știu pe nimeni. Eu nu știu pe nimeni. Iată care e problema. Mie azi amendă de 25 de mii mi-au pus pentru că eu… am spus că nu sunt la curent. La cine să mă adresez?

— Aha.

— Dar cunoașteți activiști din raionul dvs?

— Nu, și asta e problema, că eu pe nimeni nu știu și la cine să mă adresez. Încă și avocatul trebuie să-l plătesc.

— În acest caz nu vă pot ajuta, Ana.

— Da, nu puteți. În acest caz nici nu mai sunați, b****!

Blocul „Victorie”, coordonat de la Moscova de Ilan Șor nu a fost înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie „urmare a identificării unor carențe în documentele prezentate”.

„Examinând informațiile prezentate de solicitanți prin prisma înlăturării carențelor menționate, CEC a reținut că subiecții procedurii administrative nu au reacționat în modul corespunzător la aspectele semnalate, au negat însăși existența carențelor fără a se folosi de posibilitatea ajustării acestora, oferită prin operațiunea administrativă de clarificare. Referitor la denumirea și simbolul electoral al blocului, CEC a apreciat că denumirea blocului este identică cu denumirea unuia dintre partidele constituente ale blocului, fapt inadmisibil conform normelor legale. Menționăm că, într-o hotărâre similară, care a trecut controlul legalității în instanțele de judecată în anul 2024, Comisia Electorală Centrală a respins cererea și a refuzat înregistrarea blocului electoral cu o denumire identică. Unul dintre motivele neînregistrării fiind denumirea blocului electoral propus spre înregistrare care era identică cu cea a Partidului Politic Victorie”, potrivit CEC.

Pe de altă parte, Comisia, în urma sesizării Serviciului Informații și Securitate a evidențiat implicarea directă a lui Ilan Șor, lider al partidului politic „Șor”, declarat neconstituțional prin hotărâre a Curții Constituționale nr. 10 din 19 iunie 2023 în formarea așa-numitului bloc electoral.

Despre rețeaua construită de Ilan Șor și cum funcționează aceasta, ZdG a scris în octombrie 2024 în investigația „În Slujba Moscovei”. Timp de câteva luni am documentat din interior cu ajutorul unei camere ascunse cum circulă banii și cum sunt racolați și ademeniți oamenii care lucrează pentru Ilan Șor, în slujba Moscovei. Miza era atunci deturnarea cursului european al țării prin compromiterea referendumului din 20 octombrie 2024 și votul pentru un candidat susținut de Șor, care urma să fie anunțat cu doar o zi înaintea scrutinului prezidențial.

VEDEȚI prima parte a investigației: În slujba Moscovei. Trei luni printre „robii” lui Șor. Investigație ZdG sub acoperire

VEDEȚI a doua parte a investigației: Cum a fost fraudat referendumul. Rețeaua lui Șor, de partea lui Stoianoglo. În slujba Moscovei (II): o nouă investigație ZdG sub acoperire