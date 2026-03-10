Aproape 60 de procurori și-ar dori să ajungă să lucreze în cele două procuraturi specializate. Aceștia s-au înscris pentru a le fi evaluate competențele

58 de procurori care își doresc să lucreze în procuraturile specializate s-au înscris pentru evaluarea extraordinară, a anunțat marți, 10 martie, Consiliul Superior al Procuraturii (CSP). Conform instituției, în ședința din 12 februarie, CSP a lansat un apel public către procurorii interesați să depună cereri de evaluare extraordinară a performanțelor profesionale, ca etapă prealabilă participării la procedurile de concurs. Datele consultate de ZdG arată că cei 58 de candidați vor lupta pentru 40 de posturi vacante.

În termenul stabilit, 58 de procurori s-au înscris pentru evaluarea extraordinară, „demers care reflectă atât un interes semnificativ, cât și asumarea unui proces riguros și responsabil în vederea parcurgerii etapelor pentru promovare într-o funcție superioară de procuror în procuratura specializată”, notează Consiliul.

În primă fază, procurorii vor fi evaluați de Colegiul pentru selecția și evaluarea procurorilor, în cadrul unei proceduri complexe, care vizează competențele profesionale și organizatorice, precum și integritatea etică și financiară.

După finalizarea concursurilor de promovare, candidații vizați vor parcurge etapele ulterioare în conformitate cu prevederile legii privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Legea prevede că urmează să fie evaluați candidații care, până la 31 august 2026, câștigă concursurile pentru ocuparea funcțiilor de procurori în procuraturilor specializate.

„Deși ocuparea funcțiilor vacante reclamă parcurgerea procedurilor în termeni optimi, acest proces trebuie realizat cu respectarea deplină a standardelor de evaluare și selecție, pentru ca în procuraturile specializate să acceadă cei mai calificați procurori, capabili să răspundă exigențelor profesionale și responsabilităților instituționale specifice acestor structuri”, a subliniat CSP.

Potrivit datelor actualizate de CSP la 13 februarie, cele două procuraturi specializate aveau 40 de posturi vacante: