Zelenski, despre propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova: „Nu pot merge în capitala unui terorist. El poate veni la Kiev”

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a declarat, într-un interviu pentru ABC News, că nu poate călători la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, scrie Meduza.

„El poate veni la Kiev”, a spus Zelenski. În opinia sa, dacă cineva „nu vrea să se întâlnească în timpul războiului, poate propune ceva ce va fi inacceptabil pentru mine sau pentru alții”. „Nu pot merge la Moscova când țara mea este bombardată cu rachete în fiecare zi. Nu pot merge în capitala acestui terorist”, a subliniat președintele ucrainean. Zelenski a adăugat că, potrivit lui, Putin „înțelege acest lucru”.

Zelenski consideră că „oferta” lui Putin de a se întâlni la Moscova are, de fapt, scopul de a amâna întrevederea și că președintele rus „joacă jocuri cu Statele Unite”.

De cealaltă parte, Vladimir Putin a declarat de două ori săptămâna aceasta că este pregătit să se întâlnească cu Zelenski la Moscova, dar a precizat că nu vede un sens real în această întâlnire.

„Dacă cineva vrea cu adevărat să se întâlnească cu noi, suntem pregătiți. Cel mai bun loc pentru asta este capitala Federației Ruse, orașul-erou Moscova”, a spus Putin la Forumul Economic de Est, pe 5 septembrie.

Anterior, pe 4 septembrie, Zelenski afirmase deja că nu va merge la negocieri la Moscova: „Partenerii noștri americani ne-au transmis că Putin m-a invitat la Moscova. Consider că, dacă vrei ca întâlnirea să nu aibă loc, trebuie să mă inviți la Moscova”, a precizat președintele Ucrainei.