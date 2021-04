Washingtonul denunță „escaladarea” Moscovei în Marea Neagră: „Are scopul de a submina Ucraina”. ( Departamentul de Stat al SUA )

Statele Unite au denunţat luni „escaladarea neprovocată” pe care o reprezintă decizia rusă de a limita navigația navelor militare și oficiale străine în trei zone din largul Peninsulei Crimeea, a indicat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, într-un comunicat.

Potrivit notei emise de Departamentul de Stat al SUA, planul Rusiei de a bloca anumite părți ale Mării Negre la anumite traficuri maritime „are scopul de a submina Ucraina”.

„Susținem suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional, extinzându-se la apele sale teritoriale”, a notat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, pe Twitter.

Russia’s plan to block parts of the Black Sea to certain maritime traffic is aimed to undermine Ukraine. We support Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders, extending to its territorial waters. https://t.co/r14NWp8hhO