VIDEO SUA anunță „cel mai mare” pachet de asistență militară de până acum pentru Ucraina, inclusiv vehicule de luptă Bradley. Zelenski: „Este exact ceea ce ne trebuie”

Statele Unite ale Americii au anunțat vineri, 6 ianuarie 2023, „cel mai mare” pachet de asistență militară destinat Ucrainei de până acum, în valoare de peste 3 miliarde de dolari.

„Astăzi, Statele Unite vor demonstra angajamentul continuu și de durată față de capacitatea Ucrainei de a se apăra prin anunțarea a peste 3 miliarde de dolari în asistență militară nouă pentru Ucraina, inclusiv retragerea de 2,8 miliarde de dolari pentru Ucraina, cea mai mare de până acum”, a anunțat secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, în cadrul unui briefing de presă susținut vineri, 6 ianuarie 2023.

Pachetul de asistență ar urma să includă vehicule de luptă Bradley, obuziere autopropulsate, vehicule de transport de personal armate, rachete GMLRS, rachete sol-aer, mine anti-vehicule, muniție și alte articole.

„Asistența de astăzi include, de asemenea, 682 de milioane de dolari pentru partenerii și aliații regionali de pe flancul estic al NATO pentru a stimula și completa donațiile de echipamente militare.

După cum a spus ieri președintele, războiul se află într-un punct critic și trebuie să facem tot ce putem pentru a-i ajuta pe ucraineni să reziste agresiunii ruse”, a mai declarat Karine Jean-Pierre în timpul briefingului de presă.

După anunțul Casei Albe, președintele ucrainean a mulțumit SUA pentru asistența pe care țara sa urmează să o primească.

„Asta va face Armata Ucraineană mai puternică pe câmpul de luptă. Este un cadou de Crăciun minunat pentru Ucraina. Împreună cu poporul Statelor Unite suntem tot mai aproape de o victorie comună”, a scris inițial președintele ucrainean pe Twitter.

I welcome the all-time 🇺🇸 defense aid package. Thank you @POTUS for the completely new weaponry, incl Bradley vehicles, anti-aircraft missiles. It’ll strengthen 🇺🇦 Army on a battlefield. Awesome Christmas present for 🇺🇦! Together with 🇺🇸 people we’re approaching a common victory!