VIDEO/ Proteste în Ucraina. Violențe între forțele de ordine și mii de manifestanți care au vrut să intre în Parlament, pentru a împiedica adoptarea unei legi fiscale

Violențe între forțele de ordine și mii de protestatari care au vrut să intre în parlament, pentru a împiedica adoptarea unei legi fiscale ce vizează IMM-urile. Ușile clădirii au fost baricadate și a fost trimisă Garda Națională, scrie presa din Ucraina.

Potrivit site-urilor de știri ucrainene, circa 2.000 de oameni au cerut parlamentarilor să iasă din sediul legislativului și să fie deschise ușile din față. Au încercat chiar să forțeze intrarea, dar au fost respinși. Ușile au fost securizate cu șuruburi metalice, scrie Biziday.

Unul din liderii mulțimii a cerut ca președintele Zelenski să vină în fața lor. În curtea din față, au aprins artificii și fumigene. Traficul în centrul orașului este paralizat, iar în sprijinul poliției a fost trimisă Garda Națională.

Protesting entrepreneurs are attempting to enter the building of Ukrainian Parliament. Clashes with police https://t.co/hy4Jw30ibt via @censor_net #Ukraine pic.twitter.com/wxbr4PCtS0