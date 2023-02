VIDEO Plenul Parlamentului European a fost evacuat după ce mai mulți activiști kurzi au pătruns în clădire

Mai mulți activişti kurzi au manifestat miercuri, 15 februarie, în hemiciclul Parlamentului European de la Strasbourg, pentru a marca 24 de ani de la arestarea liderului kurd Abdullah Ocalan, ceea ce a dus la întreruperea dezbaterilor şi la evacuarea eurodeputaţilor, transmite Agerpres.

Potrivit mai multor membri ai securităţii Parlamentului, „aproximativ zece militanţi” au scandat sloganuri împotriva preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan şi au cerut eliberarea lui Abdullah Ocalan.

„Sunt militanţi pro-PKK” (Partidul Muncitorilor din Kurdistan), a declarat Bernard Guetta, membru al grupului Renew.

🚨Happening now at the European Parliament. Kurdish activists disrupt the Plenary sitting, MEPs evacuated. Let’s hope everyone stays safe. pic.twitter.com/s1xjpeClhT