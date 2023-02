VIDEO O femeie din Siria a născut sub dărâmăturile unei clădiri doborâte după cutremur. Imagini cu momentul în care bebelușul este salvat

O femeie din Alep, Siria, a născut sub dărâmăturile unei clădiri doborâte în urma cutremurului devastator produs luni, 6 februarie. Femeia a decedat la scurt timp după naștere, înainte de a-și putea vedea bebelușul, notează Irshad Gul.

Imagini video cu momentul în care bebelușul este scos de sub molozuri și preluat de salvatori au fost publicate de un jurnalist din Siria pe rețelele de socializare. În prezent, starea de sănătate a copilului este stabilă, potrivit sursei citate.

The moment a child was born 👶 His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW