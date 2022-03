VIDEO/ Nave rusești se îndreaptă spre Odessa

Ministerul ucrainean al apărării a anunțat joi că nave rusești, printre care se numără și nave purtătoare de rachete, se apropie de portul Odessa.

„Observăm în apele Mării Negre un detașament de desant al Flotei Mării Negre alcătuit din 4 nave de debarcare mari însoțite de de 3 nave purtătoare de rachete îndreptându-se spre Odessa”, a declarat ministerul apărării de la Kiev.

Acesta afirmă că forțele armate ucrainene au neutralizat o operațiune de desant în apropierea satului Balovne de lângă orașul Nicolaev, aflat la 133 de kilometri est de Odessa.

Lucas Tomlinson, corespondent al Fox News, a distribuit pe Twitter o imagine cu ceea ce afirmă că sunt navele rusești pregătite de un asalt asupra portului Odessa.

Russian warships in Black Sea off Crimea preparing to sail for Odessa and assault on Ukraine’s third largest city, officials say pic.twitter.com/WDu8gBJGEY