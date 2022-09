VIDEO Liderul cecen Ramzan Kadîrov se retrage din funcție? „Cred că am meritat pe deplin o vacanță nedeterminată și lungă. Cred că vremea mea a venit, până când nu m-a alungat de aici. Sper să mă susțineți și să înțelegeți”

Ramzan Kadîrov, liderul regiunii cecene a Rusiei, a declarat că merită să ia o pauză „nedefinită și lungă” din postul său, stârnind speculații în legătură cu plecarea sa din funcție. Într-un video postat sâmbătă pe canalul lui de Telegram, Kadîrov dă de înțeles că ar urma să plece din funcția deținută.

Kadîrov, în vârstă de 45 de ani, conduce Cecenia din 2007 și este cel mai longeviv lider al unei regiuni rusești.

„Prieteni, astăzi am aflat că eu, se pare, sunt cel mai longeviv printre șefii actuali ai entităților constitutive ale Federației Ruse. Eu însumi am observat că am stat prea mult. Cred că am meritat pe deplin o vacanță nedeterminată și lungă. Cred că vremea mea a venit, până când nu m-a alungat de aici. Sper să mă susțineți și să înțelegeți”, spune Kadîrov într-un video postat pe Telegram.