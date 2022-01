VIDEO/ Kazahstanul, deconectat de la internet. Presa anunță că un protestatar a fost ucis în Atyrau

Un grup de manifestanţi a pătruns miercuri în clădirea principală a administraţiei din Almaty, capitala economică a Kazahstanului, scena unor proteste fără precedent provocate de o majorare a preţului la gaz. De asemenea, potrivit imaginilor care circulă pe rețelele sociale, clădirea a fost incendiată.

UPDATE 17:00 Indicatorii bursei din Kazahstan au coborât în contextul protestelor.

UPDATE 16:40 Orda.kz relatează că unul dintre manifestanți a fost ucis în Atyrau. Președintele țării, Kassym-Jomart Tokayev, în discursul său adresat națiunii, a raportat anterior că decese se numără printre polițiști.

UPDATE 16:35 În Almaty a fost întrerupt curentul electric în unele case situate în apropierea reședinței prezidențiale.

UPDATE 16:33 Situația din Almaty este foarte alarmantă, militarii și poliția sunt dezarmați, magazinele de arme au fost jefuite, scrie RIA Novosti.

UPDATE 16:27 Rusia a îndemnat la „dialog” în Kazahstan, fostă republică sovietică din Asia Centrală, unde au izbucnit tulburări fără precedent din cauza majorării preţului la gaz.

UPDATE 16:08 La un miting din Aktau, scrie Orda.kz, protestatarii cer demisia lui Tokayev. Evenimentul în sine se desfășoară în mod pașnic, la el participă aproximativ 10 mii de oameni.

UPDATE 16:04 Aeroportul din Aktau a fost încshis. Compania Aeroflot și-a anulat, de asemenea, zborul către Almaty.

UPDATE 15:50 Postul de televiziune de stat „Khabar 24” continuă să difuzeze în Kazahstan. Canalele „Mir 24”, KTK, NTK, Channel One Eurasia au întrerupt difuzarea.

UPDATE 15:10 Autorităţile din Kazahstan vor începe să acţioneze dur în raport cu infractorii în timpul protestelor, a spus preşedintele ţării.

UPDATE 15:00 Președintele Kazahstanului Tokayev preia funcția de președinte al Consiliului de Securitate. În loc de Nursultan Nazarbaev. Tokayev intenționează să rămână în capitala țării și, de asemenea, a promis că va prezenta un nou pachet de propuneri în viitorul apropiat.

UPDATE 14:57 În Almaty, toate etajele primăriei, atacate de protestatari, sunt în flăcări, scrie Tass.

UPDATE 14:53 Vechea reședință a președintelui Kazahstanului din Almaty este cuprinsă de flăcări, se aud focuri puternice, relatează TASS.

UPDATE 14:43 În Almaty, biroul postului de televiziune Mir a fost distrus, echipamentele de televiziune au fost distruse, se arată într-un comunicat al companiei. Toți angajații sunt evacuați și sunt în siguranță.

UPDATE 14:32 OSCE solicită detensionarea situației din Kazahstan și începerea dialogului între protestatari și autorități.

UPDATE 14:30 Protestatarii din Almaty au blocat clădirea postului de televiziune „Mir 24” și au cerut ca protestul să fie transmis în direct, potrivit ediției orda.kz.

UPDATE 14:22 Protestatarii din Almaty au capturat o mașină de pompieri, mulțimea îi salută, scrie Ria.

UPDATE 14:10 Președintele Kazahstanului, Kassym-Zhomart Tokayev, a declarat că va discuta problema încetării puterilor parlamentului și a posibilității de a organiza alegeri naționale anticipate, scrie meduza.

UPDATE 14:00 Furnizorul de internet Kazakhtelecom a deconectat internetul în toată țara, iar rețeaua telefonică a fost întreruptă și în Almaty.

Foto: rt

Foto: rt

Protestatarii au incendiat principala clădire administrativă din Kazahstan. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu soldați capturați.

Poliţia a tras miercuri cu grenade asurzitoare şi a utilizat gaze lacrimogene împotriva unei mulţimi de câteva mii de persoane, fără a reuşi să împiedice pătrunderea unor protestatari în clădire, informează dpa, potrivit Digi.

PHOTO: The Akimat building is on fire, all employees were safely evacuated according to the Deputy Akim. pic.twitter.com/4bBicKj4G7 — Conflict News (@Conflicts) January 5, 2022

Protestatarii s-au adunat într-o piaţă din oraş şi se îndreptau în direcţia principalei clădiri a administraţiei locale. Manifestaţia se derula în mod haotic, iar poliţia a utilizat gaze lacrimogene la fel ca în noaptea de marţi spre miercuri, când a dispersat o primă manifestaţie de circa 5 000 de persoane.

Manifestaţiile neautorizate în prealabil de către autorităţi sunt interzise în Kazahstan, fostă republică sovietică autoritară, dar care este totodată cea mai mare economie din Asia Centrală.

În imaginile care circulă pe rețelele sociale, pot fi văzuți protestatari care şi-au însuşit bastoane şi scuturi ale poliţiei sau care folosesc mașini ranforsate pentru a sparge dispozitivul forțelor de ordine. În alte imagini pot fi văzuți protestatari care capturează și lovesc mai mulți soldați pe care îi dau jos dintr-o mașină de armată.

NOW – Citizens in #Kazakhstan detain military personnel as violent anti-government protests continue to roil the country.pic.twitter.com/MfzpKNPsA8 — Disclose.tv (@disclosetv) January 5, 2022

Protestele au început duminică, după o creştere a preţurilor la gazul natural lichefiat (GPL), în oraşul Janaozen, în vestul ţării, înainte de a se extinde spre marele oraş regional Aktau, pe malul Mării Caspice, apoi în Almaty.

Preşedintele kazah Kasîm-Jomart Tokaev a acceptat miercuri demisia guvernului condus de premierul Askar Mamin. Vicepremierul Alihan Smailov îşi va asuma rolul de premier interimar până la formarea unui nou cabinet.

Guvernul a încercat într-o primă etapă, fără succes, să-i calmeze pe protestatari, promiţând o reducere a preţului la GPL, fixându-l la 50 de tenge (0,1 euro) pe litru în regiune, comparativ cu 120 de tenge la începutul anului.