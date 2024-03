VIDEO Incident la Odesa: Un proiectil a explodat la câteva sute de metri de locul în care se aflau președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul Greciei – ABC News

Un proiectil a explodat miercuri dimineață, 6 martie, în orașul portuar ucrainean Odesa, la doar câteva sute de metri de locul în care se aflau președintele Volodimir Zelenski și premierul grec Kyriakos Mitsotakis, notează ABC News, citând surse anonime.

„A lovit la câteva sute de metri de noi, în timp ce se desfășura întâlnirea”, a adăugat o sursă.

Cu toate acestea, este puțin probabil ca Zelenski să fi fost ținta, sursa afirmând pentru ABC News că rușii probabil că doar lansau rachete spre țintele lor obișnuite. Niciunul dintre lideri nu a fost rănit.

Grecia va continua să fie alături de Ucraina, a declarat premierul Kyriakos Mitsotakis, după ce s-a întâlnit cu președintele Zelenski în portul Odesa de la Marea Neagră: „Prezența mea aici reflectă respectul întregii lumi libere pentru poporul dumneavoastră și subliniază angajamentul Greciei de a rămâne alături de voi”, i-a spus Mitsotakis lui Zelenski, în prima sa vizită în Ucraina de la începutul invaziei ruse, scrie Reuters.

La rândul său, după întrevederea cu premierul grec, președintele Zelenski a spus că Ucraina și Grecia pregătesc un acord de securitate.

„(…) Sper că echipele noastre vor pregăti în curând acordul pentru semnare. Trebuie să stabilim nivelul de cooperare și de sprijin pentru acest an, dar și pentru următorii zece ani, deoarece cooperarea pe termen lung în domeniul securității dă cele mai bune rezultate. În acest an, trebuie, de asemenea, să lucrăm cât mai activ posibil pentru a reduce capacitatea Rusiei de a-și finanța agresiunea. Cu cât Putin are mai puțini bani, cu atât mai puțini oameni poate ucide. El nu vrea pace, nu vrea diplomație. De aceea, trebuie să continuăm să înăsprim sancțiunile împotriva Rusiei și să pedepsim criminalii ruși pentru tot ceea ce au făcut. Este important să limităm potențialul economic al teroriștilor ruși. Este important să sprijinim activitatea Curții Penale Internaționale și să combatem dezinformarea rusă (…)”, a subliniat liderul de la Kiev.