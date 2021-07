VIDEO/ „E timpul pentru vară! Europa se redeschide” – Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, arată cum funcționează certificatul european de vaccinare

Danemarca, Austria, Spania, Slovenia, Italia sau Portugalia – începând cu 1 iulie curent cetățeni pot călători în Europa simplu și în siguranță cu Certificatul digital UE privind Covid, anunță autoritățile europene.

Asta afirmă și președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, care a efectuat mai multe vizite în câteva state europene pentru a testa funcționalitatea certificatului european de vaccinare.

În acest context, Ursula von der Leyen a postat joi un mesaj pe Twitter, însoțit și de un filmuleț video de promovare a documentului european care certifică vaccinarea anti-COVID, prin care anunță că începând de astăzi „Europa se redeschide”.

In time for summer!



The #EUCOVIDCertificate is now up and running. Get yours today to ease your travel across the EU.



Europe is re-opening! pic.twitter.com/DZOCNTVDbK